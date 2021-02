Golpean a doctor opositor del sindicato del IMSS en León

GUANAJUATO (La Silla Rota).- Tres hombres desconocidos, uno de ellos presuntamente armado con pistola, entraron a la clínica del IMSS T51 de la ciudad de León para amenazar y golpear al doctor, David Rogelio Pérez Velázquez, quien es el opositor más fuerte del actual líder sindical, Gumesindo Mercado, en las elecciones que serán en septiembre.

Puedes leer: Reclama IMSS a Hacienda 1,400 mdp faltantes de presupuesto

De acuerdo con dos trabajadores de la clínica, a eso de las 8:40 horas de este jueves, tres hombres se hicieron pasar como pacientes y aprovecharon un momento para ingresar al consultorio para amenazar con una arma de fuego y golpear al doctor de 70 años de edad.

Ante los hechos, personal de la clínica de inmediato solicitó ayuda a la Policía Municipal a través de la línea de emergencia 911, recibiendo el apoyo a las 9:26 de la mañana.

Del estado de la salud del médico no hay datos precisos, debido a que la institución se reservó la información por el momento.

El doctor David Rogelio Pérez Velázquez ha sido opositor al actual líder sindical, Gumesindo Mercado, quien terminará el próximo mes de septiembre una gestión de 6 años al frente de la sección XV del IMSS y quien pretende dejar a su hijo Carlos Mercado como su sucesor.

La lucha al interior del sindicato del IMSS no es un secreto, en el pasado proceso de elección de líder nacional se dio una fuerte disputa entre las planillas roja (de Gumesindo) y Guinda (de Pérez Velázquez) que trascendió a los medios de comunicación locales y a las redes sociales.

Es importante mencionar que Gumersindo Mercado en el pasado proceso electoral ofreció apoyo a candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al abrir la sede del sindicato para que hicieran proselitismo con los agremiados, situación que no se dio con otros candidatos para la elección presidencial del 2018.

Hoy con la nueva reforma laboral, el panorama sindical se ha modificado,puesto que la elección de líderes sindicales debe ser abierta a todos los trabajadores de dependencias oficiales para que ejerzan su derecho a decidir a través del voto secreto.

HAGO RESPONSABLE AL SINDICATO

El doctor golpeado en el Seguro Social señaló como responsables intelectuales de la golpiza que sufrió la mañana de este jueves, al actual líder de la sección XV del sindicato del IMSS en León, Gumesindo Mercado Macías y a su hijo Carlos Mercado.

“Sentí que me iban a matar... hago responsable de lo que me suceda y me pase al Secretario General (de la sección XV del sindicato del IMSS, al doctor Gumesindo Mercado y a su hijo Carlos Mercado”, dijo en entrevista para La Silla Rota.

El médico de 70 años y con 35 de antigüedad en el IMSS, narra lo que ocurrió a las 8:20 de la mañana de este jueves 16 de mayo de 2019 cuando invitó a su segunda paciente a ingresar al consultorio #18 de Unidad Médico Familiar T-51 en la ciudad de León (atrás de la clínica T-1).

“Yo había empezado mi consulta, ya iba ya con mi segundo paciente y de repente ingresaron dos personas. Una cerró la puerta y la otra comenzó a agredirme; yo estaba con la paciente adentro y si me preguntas ¿Qué pasó? Pues te digo que recibí golpes contusos en el cráneo, la cara, en los labios, en el hombro y en la parrilla costal... fueron múltiples contusiones”, explicó.

El doctor dijo que a pesar de que varias de sus compañeras intentaron ingresar al consultorio para evitar la agresión, no pudieron porque el hombre que se quedó parado en la puerta, también con arma, no les permitió entrar, hasta que salieron corriendo por la puerta principal.

“Yo no los pude ver. Pero luego con gente del Instituto pudimos ver el video donde se ven las personas, cómo salen corriendo, cómo iban vestidas. En el video se ve como son, como estaban vistiendo, como entraron. Hay muchos testigos que vieron cómo iban armados”, platicó.

El doctor Pérez Velázquez rechazó ese incidente tenga algo que ver con los servicios médicos que él ofrece en el IMSS, pues asegura que nunca tuvo ni siquiera un roce verbal con algún paciente.

“Esas personas no eran derechohabientes, además yo tengo 35 años en esto y nunca me pasó nada igual, estoy muy sorprendido y alarmado por esto, lo peor es que esto pasó dentro de una clínica y con un paciente, esto yo lo veo muy grave es mucha inseguridad”, afirmó.

FUE UN TEMA DE LUCHA SINDICAL

Lo que sí advirtió el galeno, es que él, al haber participado como aspirante al liderato nacional del Sindicato del IMSS, ganó muchos adeptos en León, de tal forma que eso pudo significar que Gumesindo Mercado tomara la decisión de mandarlo golpear para dar un mensaje de miedo a quienes se oponen a que su hijo se quede como sucesor en el sindicato.

“Yo soy una persona que estuve participando como candidato a la secretaría general del sindicato (del IMSS) y como hay una demanda a nivel nacional, quizá, pero eso es nacional. Yo pienso que la situación está aquí en Guanajuato porque aquí en Guanajuato faltan 4 o 5 meses para cambiar dirigente y entonces la persona que está actualmente quiere imponer a su hijo”, explicó.

El doctor David Rogelio Pérez dijo que en los ministerios Públicos de Guanajuato hay muchas demandas por amenazas de parte del líder sindical del IMSS en León, por venta de plazas y por acoso sexual entre otros casos, sin que haya alguna resolución.

“Ellos actúan de esa manera, son de ese tipo de personas y hasta acostumbra a traer personas como guaruras. El muchacho (Carlos) tiene 30 años y ya trae guaruras y cosas de esas, ellos traen esa escuela, entonces como viene el cambio están muy preocupados porque quieren que quede el hijo del secretario”, dijo.

El médico David Rogelio Pérez informó que ante el Ministerio Público de León solicitó seguridad personal, pues considera que vendrán más ataques en su contra y quizá contra su familia.

“Yo buscaré al delegado del IMSS para ver si me van a proporcionar seguridad o qué vamos a hacer para poder contrarrestar eso, también pedí al Ministerio público seguridad, pero me refirieron que no tienen recursos y entonces buscaré a Alma Alcaraz, presidenta de Morena para solicitarle el apoyo”, señaló.









kach