Golpeados por Ley del Isstech, 7 mil maestros se amparan en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Debido a que la nueva Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas los afecta con descuentos de hasta el 25 por ciento de sus salarios y aumentos en las edades de jubilación, integrantes del Consejo Central de Lucha (CCL) de la Sección 40 de la CNTE-SNTE se ampararon ante un juez de Distrito región Tuxtla.

Tras dejar en claro que dicha ley fue modificada “al vapor” en febrero pasado, con el aval de los 25 diputados morenistas del Congreso local, Gilberto Gómez, integrante del CCL, lamentó que el “cuchillo” está en las cuotas de aportación de los trabajadores, las cuales aumentaron de 5 a 13% para los activos de forma gradual, mientras que para quienes empiezan será esta última.

Pero eso no es todo, agregó, porque también les descuentan otros conceptos como seguro institucional, cuotas sindicales y más impuestos. “Este albazo nos agarró por sorpresa, y cuando empezamos a reaccionar, se nos atraviesa la pandemia”.

En su oportunidad, Jesús Iván Robles González, abogado del caso, detalló que este recurso legal está avalado por cerca de 7 mil empleados del magisterio, sin embargo especificó que al final de cuentas, en caso de ganarse, beneficiaría a toda la clase trabajadora estatal.

Lo que también les preocupa, dijo, es que ahora los trabajadores que deseen jubilarse pueden hacerlo hasta tener las 6 décadas cumplidas de vida y 35 años de cotización, cuando antes para los varones era de 3 décadas y para las mujeres 28 años para poder acceder a ese beneficio.

Por fortuna, aseguró, el amparo fue admitido por las autoridades federales, aunque se ha demorado por la llegada de la pandemia causada por el SARS COV-2 desde hace poco más de 5 meses, tiempo en el que los empleados han sufrido los respectivos descuentos.

SAQUEO HISTÓRICO

De nueva cuenta, Gilberto Gómez advierte que no solo esa ley les “pega fuerte”, sino otras cuestiones como un adeudo de más de 2 mil millones de pesos desde el 2015, “eso sí no quieren atender, la Federación ya se cerró, y el gobierno del estado dice que no le corresponde”.

Aseveró que otra situación que les preocupa es la condición en la que está el Isstech, instituto que, dijo, se descapitalizó por malos manejos de las últimas administraciones, como lo que ha sucedido en la actualidad, “y se sostiene con nuestras aportaciones como trabajadores y lo que el Estado otorga”.

Lo lamentable, afirmó, es que en un solo año el Isstech fue saqueado por más de mil millones, de lo cual nunca se recuperó, entre otras “cargas” financieras a la que es sometido.

En voz de sus compañeros, aclaró que a las autoridades solo les interesa mantenerse en el poder, como lo que sucede en la actualidad, “y les aseguramos que vendrá otro gobierno con una nueva historia de ofrecimientos para soluciones, pero tampoco lo harán, porque no tienen sentido de responsabilidad social”.