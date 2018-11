Golpea primera tormenta invernal al país

REDACCIÓN Y CORRESPONSALES 14/11/2018 09:51 a.m.

La primera tormenta invernal en combinación con el frente frío 10, ocasionarán para este miércoles temperaturas congelantes en gran parte del país.

En Puebla, alrededor de 235 alumnos de la Sierra Norte no asistirán a clases este día por las bajas temperaturas que hay en al menos 19 municipios.

Desde ayer, en la Sierra Norte de la entidad hay lluvia, neblina y temperaturas que oscilan entre los 0 grados y menos 5 grados.

El gobierno del estado ordenó la suspensión de clases en 2 mil 365 escuelas de Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuyoaco, Esperanza, Huauchinango, Ixtacamaxtitlán, Libres, Oriental, Pahuatlán, Teteles, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Honey, Zaragoza, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Zacatlán, Xicotepec de Juárez y Zongozotla.

La #SEPPuebla informa que debido a las condiciones climatológicas generadas por el #FFrío10, y con el fin de proteger la salud de las y los estudiantes, se suspenden actividades para este miércoles 14 de noviembre en 19 municipios de la entidad pic.twitter.com/euRE2bNchu — SEP Puebla (@SEP_Puebla) 14 de noviembre de 2018

Las autoridades municipales de diferentes regiones ya habilitaron albergues en caso de que algunas familias que viven en zonas de alto riesgo requieran apoyo.

En el caso de la capital también han habilitado el alberque municipal para atender a personas en situación de calle.

Los castigan por uso de gorros pero carecen de ventanas

A pesar de las bajas temperaturas que ya se registran en Teziutllán, municipio ubicado en la Sierra Norte, en algunas escuelas públicas a los alumnos les prohibieron y en algunos casos castigaron por usar gorros dentro de las aulas.

Los dejan que porten prendas abrigadoras pero a algunos los penalizaron en sus calificaciones por considerar que el uso de gorros dentro de las aulas es una “falta de respeto para los profesores”.

Los estudiantes no sólo se enfrentan a las bajas temperaturas, en algunos casos las aulas no cuentas con las condiciones para proteger a los estudiantes, carecen de ventanas y cortinas. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que directivos de las instituciones permitan que los estudiantes usen gorros dentro de clases.

Se suman estados a la suspensión de clases

Debido al frente frío número 10, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) suspendió clases en todos los planteles educativos públicos y privados de todos los niveles educativos en la entidad, a excepción de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) que sí realizará actividades.

Derivado de que el pronóstico del clima para las próximas horas, considera temperaturas muy bajas, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo informa que se suspenden las clases para el día 14 de noviembre en todas las escuelas y niveles educativos. pic.twitter.com/egaWdFHjrF — SEP Hidalgo (@SEPHidalgo) 14 de noviembre de 2018

La SEPH dio a conocer que 673 mil 870 alumnos de educación básica y 35 mil 445 profesores no tendrán clases este día en el estado, debido a que se busca salvaguardar la integridad de la comunidad educativa en todas las zonas donde las condiciones climatológicas representan un riesgo para los estudiantes.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Campeche también informó que suspendieron clases en todos los niveles por las bajas temperaturas provocadas por el frente frío.

En un comunicado, la dependencia pidió a la población estar atentos a las condiciones climatológicas del estado.

En Durango, este día amaneció a 6 grados bajo cero con una sensación térmica de menos 8 grados centígrados, por lo que padres de familias solicitaron a la Secretaria de Educación del estado que se suspendieran las clases.

Las autoridades educativas determinaron que se deja al criterio de los padres de familia si llevan a sus hijos a clases o no, ya que ayer se presentó un 45 por ciento de ausentismo en el nivel inicial.

Por otro lado, los 39 albergues instalados en el estado ha sido ocupados solo por los familiares de enfermos que no pueden quedarse en las clínicas.

Los estragos del frente frío 10

En Tabasco, el desbordamiento de un río, vados carreteros y leve alud sobre otra vialidad en la zona de la sierra de Tabasco, dejaron las lluvias por el paso del Frente Frío número 10.

En previsión de intensas lluvias pronosticadas, fueron suspendidas las clases de los niveles escolares en 13 municipios tabasqueños, sin embargo las precipitaciones no fueron las esperadas.

La precipitación más alta se registró en el municipio de Teapa, de 138 milímetros, y otra de 119 milímetros en Puxcatán, Macuspana. El resto de lluvias fueron menores.

Durante la medianoche y madrugada de hoy, en Tabasco se registraron severas anegaciones en calles y avenidas por el desbordamiento del río de la Sierra, así como otros arroyos y drenes en el municipio de Teapa, informó el Instituto de Protección Civil del estado.

A raíz de ese cauce con la corriente por arriba de nivel agua máximo ordinario, provocó la formación de un vado sobre la carretera federal Villahermosa-Teapa, a la altura de la Ranchería Mariano Pedrero.

Las autoridades esperan que antes del mediodía desciende el nivel del río y también se despeje y se abra el paso en esa carretera federal, que también comunica con Pichucalco, Chiapas.

Protección Civil reportó un leve alud de tierra de un cerro que cayó y tapó media carretera de Tapijulapa-Oxolotán, del municipio serrano de Tacotalpa.

Las actividades pesqueras fueron suspendidas en los municipios de Cárdenas, Paraíso y Centla, colindantes al Golfo de México, que fueron golpeadas por el alto oleaje generadas por fuertes vientos de hasta 60 kilómetros por hora que trajo el frente frío.

El frente frío 10 ha provocado temperaturas menores a tres grados en la Sierra Gorda de Querétaro.

La noche del martes se registró la caída de nieve en el municipio de Pinal de Amoles, lo cual dejó a diversas comunidades sin luz.

Las autoridades estatales no han suspendido las clases en la región debido a las bajas temperaturas. En redes sociales, usuarios han subido imágenes sobre automóviles cubiertos de nieve, así como las casas.

El gobierno estatal ha recomendado a la población mandar a los niños a la escuela con ropa abrigadora como chamarras, abrigos, gorros, mallas o pants del uniforme.

Mientras que en la zona montañosa del estado de Veracruz, se reporta una temperaturas de tres grados bajo cero.

Los municipios más afectados con Naolinco y Perote.

