Gobierno Federal va contra Bonilla por toma de caseta en Tijuana

El Gobierno federal interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto emitido por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, para cancelar el cobro de una caseta en Tijuana.

Esto fue anunciado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que, a pesar de su amistad con el morenista de Baja California, no puede permitir que se invadan facultades que corresponden a la Federación.

"Además, no es conmigo, es con la ley, nosotros ya presentamos una controversia constitucional y va a ser el Poder Judicial el que va a resolver sobre este caso", dijo el presidente.

Lo dicho en conferencia, retomado por Reforma, se da luego de que el gobernador Jaime Bonilla tomara por decreto las instalaciones de la caseta de cobro de Playas de Tijuana, ubicadas en la Autopista federal Tijuana-Mexicali, lo que permitiría que los automovilistas pasaran sin pagar peaje.

(Cuartoscuro)

Durante la firma del decreto mencionó que entraría en vigor al momento de publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

#Tijuana#Video: Firma gobernador de #BajaCalifornia, @Jaime_BonillaV , decreto para que residentes de Playas de Tijuana, queden exentos del pago de la caseta de cobro Tijuana-#Ensenada. Menciono que hoy mismo el decreto se publicara en el periódico oficial del Estado. pic.twitter.com/XSJPVD00nt — B??????? D?´??© (@BereniceDiazG) July 7, 2020

En ese momento, Bonilla anunció que la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de la Policía Municipal de Tijuana, se haría cargo de las instalaciones de la caseta de cobro mencionada, para evitar actos delictivos y darle seguridad.

Esto causó el rechazo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) al advertir invasión de facultades.

El presidente advirtió que esta medida pone en riesgo de que otros gobernadores quieran eliminar el cobro de casetas en sus estados, como una medida de propaganda electoral, previo a las elecciones del 2021.

"No puede un Gobierno estatal cancelar un derecho que le corresponde al Gobierno federal. Imagínense si esto fuese así, ahora que vienen las elecciones, todos los Gobernadores sacarían decretos para que no se cobrara en las casetas de Capufe o del sistema federal o un decreto para que no se cobre el IVA, entonces eso no se puede", señaló.