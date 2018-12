Gobierno del PRI en Sonora incorpora a reconocido expanista

MÓNICA MIRANDA/ CORRESPONSAL 27/12/2018 01:31 p.m.

Dentro del gobierno priísta de Sonora, se dio cabida a un militante del pan por más de 34 años, mismo que renunció a las filas de Acción Nacional en octubre de 2017. Se trata de Gustavo de Unánue Galla quien este miércoles tomó protesta como nuevo subsecretario de servicios de gobierno.

El Secretario de Gobierno Miguel Pompa Corella tomó protesta al ahora funcionario con escuela panista, pero que, por no coincidir con las modificaciones internas hechas en el partido a nivel nacional, envió por escrito su renuncia y se incorporó como asesor político de Claudia Pavlovich desde 2017.

GALERÍA: Las hermosas imágenes que dejó la primera nevada en Sonora

De Unánue Galla representaba uno de los más importantes íconos de Acción Nacional en el estado por lo que su retiro causó gran sorpresa entre los militantes del partido.

Incuso, desde 2017 era el representante de la entonces panista y aspirante a la presidencia, Margarita Zavala; una vez que ella renunció al partido, Gustavo de Uanue quedó como su coordinador de campaña en Sonora.

Don Gustavo, en carta pública en Facebook, expresó:

"Durante más de 34 años de militancia acreditan mi lealtad a un partido que era muy importante para lograr un México mejor, más fuerte, incluyente, que buscara el bien común todo eso se acabó".

De Unanue Galla lamentó que, en el PAN, "ahora se busca el poder por el poder, ahora se busca el ganar sólo por ganar, ya no tengo cabida en un espacio que va en contra de lo que creo y de lo que pienso".

Señaló también que en el albiazul se perdió el rumbo, no se sabe hacia dónde va.

"Me despido con la frente en alto. A los medios que me apoyaron siempre y a los que no también, muchas gracias. A mis compañeros, abrazos y más abrazos, a todos, que Dios los bendiga".

Gustavo de Unánue Galla fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora y sub secretario de la Secretaría de Educación y Cultura en gobiernos panistas, además se desempeñó como secretario del ayuntamiento de Hermosillo en el Gobierno de Jorge Valencia Juillerart de 1997 al 2000.

LEA TAMBIEN Por primera vez, habrá cárcel para quien dispare al aire libre en Sonora En marzo de este año, los diputados en el Congreso de Sonora reformaron el Código Penal para que los disparos al aire libre sean catalogados como delito

mvf