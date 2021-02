Gobierno de Yunes cae en ranking de transparencia

Xalapa, Ver. - En sólo un año el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares perdió tres posiciones en el Ranking de Portales de Gobierno Abierto, que evalúa el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las 32 entidades federativas.

El reporte deja ver la simulación en la que incurren los gobiernos al subir -a sus portales de internet- información parcial sobre las acciones que implementan y el gasto público, complicando el funcionamiento de las páginas y la búsqueda de los datos que deberían ser de fácil acceso.

Dos de las entidades que cayeron en la evaluación son Coahuila y Veracruz, lo que demuestra que el cambio de gobierno no es garantía de mejora en el ranking, sino el compromiso y la voluntad de los encargados en turno.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ofreció un gobierno transparente y durante la campaña se comprometió a crear el Sistema Estatal Anticorrupción. Se creó la estructura, sin embargo, se ha limitado la información al órgano ciudadano, evidenciando que la transparencia es solo de discurso.

El Ranking de Portales de Gobierno Abierto, incluye cinco componentes, y se cuantifican con 63 reactivos en donde Veracruz sólo obtuvo 18 puntos; la misma evaluación en el 2017 le dio 31 aciertos del total de los valores que se revisaron.

Este miércoles, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, destacaron la calificación en materia de transparencia para el Estado de Veracruz que emitió la firma Novagob Lab México.

Cuestionaron el papel del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), y de la comisionada presidenta Yolli García, que debe obligar a los entes de gobierno a publicar información de acciones de gobierno y el manejo de los recursos.

El análisis evalúa el componente de arreglos institucionales, que mide el cumplimiento de la normatividad; datos abiertos, la información disponible a los ciudadanos; la colaboración vertical que cuantifica el desempeño y uso del portal, y la posibilidad de ingresar quejas sobre algún funcionario.

Además, se examina el componente de colaboración horizontal, incluye el uso de redes sociales, blog y chat para impulsar la participación ciudadana; y la interfase que refleja en gran medida el interés de proporcionar al ciudadano un ambiente agradable y eficiente para hacer sus búsquedas de información.

La revisión de los valores exhibe que las dependencias de la estructura de gobierno no tienen disponible la muestra de los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal.

Incumple con la obligación de exhibir un catálogo sobre contrataciones, permisos y concesiones; no hay motor de búsqueda con parámetros y variables, contratos, permisos y licitaciones que incluyan información sobre bienes, servicios, y pagos a proveedores del Estado.

Los datos públicos no se actualizan de manera regular; la información disponible no se complementa con mapas, graficas o tablas interactivas; no presenta resultados de encuestas, ni es posible solicitar información en línea; o de modo confidencial o privado a través del sitio web.

Existe la obligación de crear herramientas para ingresar quejas de funcionarios o dependencias, pero los portales de Veracruz no incluyen la opción; y no está disponible una cuenta de correo para atender a los usuarios de la red.

Los portales de transparencia no permiten comentar o discutir a través de foros en línea, no tienen sitio de chat vigente, ni se cuenta con página de Facebook o cuenta de Twitter para comunicar los avances y actualidades de los portales de transparencia.

Tampoco se permite clasificar la información por categoría, y hay ausencia de los datos de contacto del webmaster.

El informe expone los pobres esfuerzos que han hecho los gobiernos estatales para abrir sus datos y permitir la participación ciudadana y la falta de compromiso y apertura por parte de las autoridades estatales para impulsar el Gobierno Abierto.

Existe una transparencia artificial y superficial, que muestra la mínima información gubernamental a fin de ocultar los datos y las cuentas de la corrupción que prevalece.