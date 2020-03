Gobierno de Yucatán anuncia nuevas medidas contra covid-19

Para disminuir en todo lo posible el número de contagios por coronavirus, a partir de mañana casi todos los comercios en Yucatán deberán permanecer cerrados hasta nuevo aviso, anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal.

En un mensaje dirigido a los yucatecos a través de sus redes sociales, Vila Dosal explicó las tres nuevas disposiciones:

1. Deberán permanecer cerrados, hasta nuevo aviso, todo tipo de comercios y empresas de todos los giros con excepción de:

Hospitales, Clínicas, farmacias, supermercados, centrales de abasto, tiendas de abarrotes, industria de producción y distribución de alimentos, gaseras y gasolineras, bancos, tiendas de autoservicio, servicios de transporte público, servicios de paquetería y mensajería, laboratorios de análisis clínicos, servicios de seguridad privada, plataformas para entrega a domicilio de víveres y alimentos, medios de comunicación, fábricas de higiene e implementos médicos, compañías de seguros y minoristas de agua potable, los cuales deberán incrementar sus medidas de prevención e higiene para garantizar la seguridad de sus trabajadores y de sus clientes.

Te comparto las nuevas medidas que vamos a tomar para incrementar la protección contra el Coronavirus que entrarán en vigor a partir del miércoles 1 de abril.https://t.co/NUHnv0KKPN pic.twitter.com/hF5xJj7vHg — Mauricio Vila (@MauVila) March 31, 2020

Todos los centros comerciales deberán permanecer cerrados, excepto los accesos a bancos, farmacias y supermercados.

Quienes tengan que salir para comprar alimentos o medicinas deberán hacerlo solos.

2. Para el caso de restaurantes y cafés, a partir de mañana, sólo podrán ofrecer sus servicios mediante plataformas digitales en la modalidad de entrega a domicilio, en los mismos horarios que tienen autorizado.

3. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementará un operativo para verificar en todo el estado el cumplimiento de estas disposiciones.

El Gobernador reconoció que estas nuevas medidas significan un esfuerzo adicional para muchos yucatecos, pero son necesarias, previamente analizadas con mucho detalle y urgentes de implementar para proteger la salud de todos.

En ese sentido, Vila Dosal indicó que con base en un análisis de la capacidad del sector salud del estado, realizado por nuestro Comité con los mejores epidemiólogos y expertos de salud pública de Yucatán, las proyecciones advierten que las unidades de cuidados intensivos de los hospitales del estado se podrían ver rebasados en caso de mantenerse el ritmo de contagios que llevamos al día de hoy.

"Por eso es indispensable que los yucatecos nos ayudemos los unos a los otros y nos quedamos en casa para disminuir lo más posible el ritmo actual de contagios, pues de no ser así no habrá sitio, ni personal suficiente que puedan atender a los yucatecos que se contagien. Necesitamos actuar ya para poder evitar esta situación. Quédense en casa para que no lleguemos a saturar y a colapsar nuestro sistema de salud. Depende de ti", aseveró el Gobernador.

Vila Dosal manifestó que hoy más que nunca se necesita de la colaboración de todos para prevenir al máximo la potencialidad de contagios en todo Yucatán, "porque el combate a esta enfermedad está en tus manos. Sé responsable y quédate en casa".

Permanezcamos en casa para que cuando esta contingencia termine no nos haga falta nadie. No tengan ninguna duda de que vamos a salir adelante ante esta adversidad, que seguiremos protegiéndolos con todo, siguiendo unidos como uno solo, finalizó el Gobernador.

(Karla Alva)