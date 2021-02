Gobierno de Veracruz dio contrato, sin licitación, por 36 mdp a empresa ligada a Lomelí

Boca del Río, Ver.- El gobierno del estado de Veracruz compró, por adjudicación directa, medicamento y material de curación por 36 millones 578 mil pesos a la empresa “Abastecedora de Insumos para la Salud SA de CV”, una de las compañías ligadas por Mexicanos contra la Corrupción al súper delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños.

Lo anterior consta en el portal de transparencia de la Secretaría de Salud estatal, documentos que datan del 20 de diciembre del 2018.

A pesar de esto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, entrevistado este martes en el aeropuerto internacional “Heriberto Jara Corona”, negó la adquisición documentada por su propio gobierno.

“Que revisen, que revisen. Totalmente falso eso que dicen y yo estoy a disposición. Que revisen todo lo que quieran. Que revisen, que revisen, están legalmente las cosas, pero es falso. Yo no conozco la empresa, no sé de qué empresa me hablan”

Los cuestionamientos al gobernador terminaron luego de que llegó al aeropuerto el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Pese a la negativa, el portal de Servicios de Salud de Veracruz que la compra de medicamentos y material para curación a esa compañía fue bajo el contrato 173/2018, cuando el mandatario tenía apenas 20 días de haber tomado el gobierno.

El dinero está dividido en más de 17 millones y medio, por rendimientos del Seguro Popular; más de 7 millones, por el Seguro Popular y otros 8 millones de pesos, en el mismo rubro, pero en diferente partida.

También, más de un millón 600 mil pesos, por parte del Programa de Seguro Médico Siglo XXI, del ejercicio 2018, que suman los más de 36 millones de pesos.

“Abastecedora de Insumos para la Salud SA de CV” fue ligada a una red encabezada por el ex candidato de Morena a la gubernatura de Jalisco, Carlos Lomelí, tras la publicación de un reportaje difundido por Mexicanos contra la Corrupción.

