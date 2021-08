Gobierno de Pavlovich da un último "golpe" a comunidad LGBT+ en Sonora

Daniel del Sol, fundador del colectivo Visible Sonora A. C. aseguró que durante este sexenio ha resentido la discriminación a la población LGBT. Foto Especial

HERMOSILLO.- A unas semanas de que termine el sexenio de Claudia Pavlovich Arellano, la comunidad LGBT+ en Sonora señala un "último golpe" por parte de la mandataria priista, al impugnar una sentencia de amparo que favorece el matrimonio igualitario en esta entidad.

También lee: Matrimonio igualitario, una realidad en Yucatán

Durante los seis años de gobierno y desde la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde cataloga como discriminatorios los Códigos Civiles que definen como matrimonio entre un hombre y una mujer -como en Sonora-, miembros de esta comunidad han buscado que se apruebe por el Congreso estatal una ley que les garantice su derecho a contraer nupcias.

En noviembre de 2020, la organización Proyecto DDHH interpuso una demanda de amparo contra el Congreso del Estado y el gobierno estatal para que se cambie el Código de la Familia del Estado de Sonora y se contemple el matrimonio para personas del mismo sexo.

El Juez Décimo Tercero de Distrito dictó sentencia a favor y ordenó al Poder Ejecutivo y al Legislativo garantizar este derecho de las parejas LGBT y hacer las modificaciones legales necesarias.

Sin embargo, el pasado 17 de agosto, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado interpuso un juicio de revisión a esta sentencia que había sido dictada en favor de la comunidad de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales.

Esto fue exhibido en redes sociales por la propia organización Proyecto DDHH, la cual lamentó el actual del gobierno encabezado por Claudia Pavlovich.

#AVISO Hoy recibimos la notificación donde se nos informa que la oficina jurídica de la gobernadora @ClaudiaPavlovic impugnó la sentencia que favorece el #MatrimonioIgualitario en Sonora. Lo cierto es que esto no termina aquí, seguiremos defendiendo los DDHH de todas las personas pic.twitter.com/JTXYJkLRYK — Proyecto DDHH (@ProyectoDDHH) August 24, 2021

"Hoy recibimos la notificación donde se nos informa que la oficina jurídica de la gobernadora Claudia Pavlovich impugnó la sentencia que favorece el Matrimonio Igualitario en Sonora", señalaron.

Ante esto, el Gobierno de Sonora aseguró que se trata de "una confusión" y que su objetivo es que el Poder Judicial de la Federación aclare cuál es la omisión legislativa del Ejecutivo estatal; a pesar de que en el documento se pide claramente revocar la sentencia y negar el amparo a Proyecto DDHH.

"Revocar la sentencia recurrida y en su lugar dictar otra en la que se niegue a las quejosas el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados", señala el documento de la impugnación de la Consejería Jurídica de Claudia Pavlovich.

En virtud de la confusión que ha generado este tema, el encargado de despacho de la Consejería Jurídica precisa que el sentido del recurso interpuesto por el Estado es únicamente para que el Poder Judicial Federal aclare cuál es la omisión legislativa del Ejecutivo estatal. 1/2 pic.twitter.com/pjSM5kRZvh — Gobierno de Sonora (@gobiernosonora) August 24, 2021

La gobernadora no ha hecho más de discriminarnos: activista LGBT

En entrevista con La Silla Rota, Daniel del Sol, fundador del colectivo Visible Sonora A. C. aseguró que durante este sexenio ha resentido la discriminación a la población LGBT, ya que a pesar de los esfuerzos que se han hecho entre activistas y las propias autoridades federales, el gobierno de Sonora no ha actuado para garantizar sus derechos.

"Creo que la gobernadora no impulsó, ni nos tomó en cuenta durante todo su sexenio y se me hace una grosería de su parte que, a pocos días de dejar el gobierno, intente todavía restarnos lo que buscamos. El mensaje de la gobernadora es muy fuerte, el hecho de decir: vamos a impugnar esa revocación de la sentencia, ella tendrá sus porqués, pero si deja mucho que decir de una gobernante, sobre todo de una mujer, no deja de ser un acto de discriminación por parte de la mandataria estatal.", señaló.

El activista lamentó que Sonora es de los once estados que faltan por aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, como ya lo hicieron las entidades vecinas de Baja California y Sinaloa, ubicadas también al noroeste del país.

Daniel del Sol puntualizó que, en el caso de Baja California, el gobernante en turno giró órdenes al Registro Civil para que se permitiera el matrimonio igualitario, aunque no estuviera aprobado por el Congreso local.

"En Sonora se reúsa completamente. En Baja California no fue aprobado por el Congreso, sin embargo, el gobernador acató la orden de la SCJN y por medio del Registro Civil aceptó los matrimonios igualitarios; posteriormente los diputados aprueban y, si Claudia Pavlovich hubiera querido, hubiera hecho lo mismo y dar la instrucción al Registro Civil".

El fundador de Visible Sonora A. C. mencionó que el hecho de que las parejas del mismo sexo deban interponer un amparo que cuesta alrededor de 30 mil pesos para poder casarse es ya un acto discriminatorio, porque no sucede lo mismo con matrimonios heterosexuales.

En 2019 y 2020 la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) intentó impulsar la iniciativa de matrimonio igualitario en el Congreso del Estado; en la primera, los integrantes de la comisión de Justicia y Derechos Humanos no asistieron a la sesión y en la segunda, votaron en contra.

Por ello, Daniel del Sol mencionó que espera que en la próxima legislatura, que comienza el 1° de septiembre, haya mayor apertura para la comunidad LGBT.

"Esperamos que los nuevos legisladores, algunos de ellos son aliados de la población LGBT, que están a días de entrar al Congreso lleven al pleno la iniciativa de matrimonio igualitario", concluyó.

esc