Gobierno de Monterrey se va... sin fincar responsabilidades por derrumbe en obra

Monterrey, N. L.- En tanto organizaciones civiles exigen resultados concretos y castigo a responsables en el derrumbe que dejó ocho muertos y 14 lesionados, la Fiscalía General de Justicia solicitó la documentación respectiva que el municipio de Monterrey tiene sobre Espacio Cumbres y centra la investigación en funcionarios locales.

“Aunque la investigación seguirá adelante, la idea que se concluya a más tardar el próximo 31 de octubre cuando concluya la actual administración de Monterrey que encabeza el alcalde Adrián de la Garza, pues no se quiere dejar cabos sueltos o que se diluya el caso”, dijo una fuente de la Fiscalía.

“La Fiscalía Anticorrupción ya nos solicitó información la cual hemos otorgado puntualmente, todo lo referente al procedimiento de suspensión, de trámite de la licencia, así como de las acciones que se realizaron el día del desafortunado desastre”, informó el secretario del Ayuntamiento, Genaro García.

Investigarán a funcionarios de Monterrey por derrumbe

El funcionario asegura que no hay citatorios de funcionarios pero están dispuestos a comparecer cuando se les solicite, y en lo interno la Contraloría municipal inició también una investigación aunque ahora no se ha encontrado responsabilidad de funcionarios, de ahí que no descarta que puedan realizar suspensiones o hasta ceses.

En el tema, representantes de organismos sociales exigieron al edil Adrián de la Garza que acepte las fallas en su administración, principalmente en Desarrollo Urbano.

“El lamentable derrumbe exhibe la omisión y la negligencia en la supervisión de las construcciones por parte del municipio de Monterrey, así como las prácticas carentes de responsabilidad y legalidad en las empresas constructoras”, explica Sandrine Molinar, directora del Consejo Cívico, que agrupa a organismos intermedios del sector privado y la que recuerda la muerte de una mujer en un socavón y el derrumbe en el fraccionamiento Antigua.

“La responsabilidad de la tragedia recae en la autoridad municipal y deben castigarse a los constructores y funcionarios implicados”, propone Gilberto Marcos, de la organización Vertebra.

Daniel Butruille, de Ciudadanos Contra la Corrupción, si la autoridad municipal no se percató de una obra de ese tamaño (tres pisos), seguramente hay corrupción.

Para el secretario del Ayuntamiento Genaro García, hay interés en resolver el caso y castigar a los responsables por lo que ya han entrevistado al interior de la administración al titular de Desarrollo Urbano, Luis Bortoni y de más funcionarios y promete dar noticias cuando así sea.

Ignoró Monterrey por 11 meses construcción derrumbada

García coincide con la Fiscalía en que la investigación que ellos realizan al interior, también deberá concluir antes del 31 de octubre cuando termine la administración para dejar en claro la responsabilidad y las sanciones.

En tanto el Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero, asegura que continúa la investigación que se dará un resultado apegado a derecho y en base a las indagaciones que se hacen a la fecha.

Mientras tanto, el Vicefiscal del Ministerio Público, Luis Orozco dejó el caso luego de que tuvo una relación laboral anterior con el municipio de Monterrey y tras de que algunas voces le habían acusado de parcialidad.











