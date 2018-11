Gobierno de Hidalgo, "juez y parte" de su evaluación

AXEL CHÁVEZ/ CORRESPONSAL 07/11/2018 10:36 p.m.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Hidalgo, el secretario Ejecutivo de la Política Pública, Israel Félix Soto, reconoció que ningún evaluador externo califica a las dependencias de gobierno –lo cual determina la permanencia de sus titulares–, sino que el propio Poder Ejecutivo, a través de la oficina a su cargo, es el que determina el puntaje de cada área.

El funcionario fue cuestionado por la representante del distrito de Tizayuca, Susana Ángeles, si existían evaluadores externos en los indicadores sobre el funcionamiento y logro de objetivos de las Secretarías, o si el gobierno era "juez y parte", al autoevaluarse y autoasignarse una calificación.

Prófugo, exdirector de Radio y TV de Hidalgo

El funcionario respondió que la evaluación la realiza su secretaría –él, el subsecretario y directores generales–, así como colaboradores, además de la Unidad de Planeación y Prospectiva. Sin embargo, defendió: "No tenemos cifras alegres, ni palabras, ni discursos que puedan maquillar cualquier cifra".

Los indicadores, según el gobernador, determinan la continuidad de los miembros del gabinete; no obstante, ninguno ha sido removido de su cargo en dos años, debido a que la evaluación –que reconoció Félix Soto realizan sin externos–, los favorece.

Aunque en una segunda intervención añadió que siguen recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), no especificó si ésta interviene directamente en la evaluación que hace su Secretaría, y, de ser así, de qué forma lo hace.

La legisladora también había referido que no era posible revisar el tablero de indicadores en el portal web, a lo cual el secretario respondió que posiblemente se debía a una falta de datos móviles para conectarse a internet del celular, y no, como planteó la asambleísta, a una "desafortunada coincidencia" de que mientras comparecía no estuviera disponible información que compete a su dependencia.

Campañas del PAN, el negocio millonario y exclusivo de alcalde en Hidalgo

En su intervención, la también morenista Tatiana Ángeles Moreno afirmó que no coincidían los datos sobre el abasto de medicamentos de 90 por ciento en el estado que presentó Félix Soto, ya que, aseguró, en una revisión en su distrito, el de Actopan, encontraron material caduco o inutilizable, además de que el máximo de dotación, aseveró, era de 30 por ciento.

"Hicimos un muestreo en campo en los centros de salud de todas las comunidades y resulta que no hay ni el 10 por ciento –en algunos sí hay el 30 por ciento de medicamentos–, pero en ningún caso está lo que usted refiere el 90 por ciento de medicamento. Menos en las casas de salud (donde) el material es caduco, ya terminó su vida medio y hay una queja terrible de los usuarios y del propio personal", sostuvo.

Ángeles Moreno igualmente cuestionó el presupuesto, que dijo ascendía a 285 millones de pesos, ejercido por esta Secretaría creada en el gobierno de Omar Fayad, ya que, expuso, su rol es transversal, de acompañamiento al resto de dependencias, mas no operativa; no obstante, Israel Félix aseguró que el monto del que dispone es de 171 millones, los cuales, consideró, están justificados en áreas como Mejora Regulatoria y Coordinación de Giras.

En la comparecencia, el diputado por el distrito de Tepeapulco, Jorge Mayorga, acusó que los botones de emergencia que son parte de la estrategia Hidalgo Seguro, en la que el Poder Ejecutivo estatal gastó 800 millones de pesos en arrendamiento de vehículos tácticos para patrullaje, además de tecnología, no funcionan.

"Me asaltaron el domingo y al querer utilizar uno de los botones de emergencia instalados en un poste, nada más no funcionó", narró el miembro del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Si hubo una cámara cerca, el ilícito está registrado", respondió Félix Soto, quien pidió al legislador que proporcionara la hora y el sitio, además de invitarlo a acudir al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) de la Secretaría de Seguridad Pública "para ver por qué no sirvió ese botón".

LEA TAMBIEN Grupo Modelo: los riesgos de producir cerveza en Hidalgo Hay señalamientos por posible reducción de impuestos y presunta falta de transparencia en la entrega de permisos a Grupo Modelo para la instalación de una planta en Apan

bl