Gobierno de Cuitláhuac contrató a morenista señalado de fraude y corrupción por su partido

Xalapa, Ver.– Rolando Ramírez Sánchez, subsecretario de Desarrollo Regional del Gobierno de Veracruz fue contratado por la administración morenista, a pesar de haber sido suspendido como militante de ese partido, por abuso de confianza y fraude en el proceso electoral del 2018.

El pasado 26 de marzo la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena emitió la sentencia por la que se suspendieron los derechos políticos de Ramírez Sánchez por tres años, y establece que debió quedar destituido de cualquier cargo dentro de la estructura organizativa de Morena.

El principal compromiso del partido en el poder, que es parte de sus principios y estatutos, es combatir la corrupción. A pesar de que Rolando Ramírez fue excluido del instituto político permanece dentro de la estructura del gobierno estatal y aparece en la nómina de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que fue actualizada al mes de abril de 2019.

La Silla Rota buscó a Rosalía Sánchez, responsable del área de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a quien se le pidió una postura al respecto.

Se limitó a responder, a través de mensaje de WhatsApp, que los responsables de gobierno del Estado, contactarían a este medio para una entrevista.

La historia de la denuncia

El 06 de diciembre, cuando Rolando Ramírez Sánchez ya había asumido el cargo público, Rafael Díaz Reyes presentó la queja CNHJ-VER-837/18 en la que señalaba que el ahora funcionario público expidió facturas y cobró tres pagos a su nombre por un monto de 7 mil 350 pesos a cambio de la capacitación a la estructura electoral del partido.

El quejoso se dio cuenta del fraude cuando su contador, quien le apoya con la contabilidad de su negocio, detectó el 20 de junio de 2018 la emisión de tres comprobantes de Hacienda, conocidos como CFDI, a nombre del partido Morena.

En su denuncia relató que él había entregado documentos personales a Carlos Torres, quien en ese momento era delegado distrital de Morena, y hoy es subdirector de Políticas Públicas Regionales de la Sedesol.

Díaz Reyes cuestionó al hoy subdirector de Sedesol sobre la emisión de comprobantes de pago a su nombre, pero él sólo evadió su responsabilidad o actos al margen de la ley. Los documentos se emitieron los días 28 de marzo, 16 y 19 de abril.

Meses después -09 de septiembre- el propio Ramírez Sánchez confirmó el fraude y el abuso de confianza. Y pidió no proceder legalmente pues su esposa, trabajadora de una institución bancaria, lo había apoyado para poder cobrar los cheques.

"Estaba involucrada y podría perder su trabajo, y que de ella dependía en gran parte la manutención de sus dos hijos, me dijo que, si yo no procedía en el asunto, él renunciaría al partido y no aceptaría ningún cargo público, que únicamente lo esperara hasta el día 6 de septiembre del presente año", se lee en el expediente CNHJ-VER-837/18.

La comisión de Honor y Justicia dio la oportunidad de defenderse a Rolando Ramírez, pero jamás presentó pruebas de descargo, solo remitió fotografías de su trabajo como coordinador distrital de Martínez de la Torre.

Al analizar la queja, se determinó que Ramírez Sánchez vulneró las disposiciones estatutarias relativas a la búsqueda de causas más elevadas que sus propios intereses, así como las concernientes a combatir el régimen de corrupción y la no utilización de las prerrogativas para otros fines distintos a los exclusivos por la norma estatutaria.

Por eso se determinó suspender sus derechos partidistas hasta el año 2022, por lo que no podrá participar en el proceso electoral del 2021, al menos abanderado por Morena.

En el caso de Carlos Torres, el otro implicado en la denuncia, que hoy es subdirector de Política Públicas Regionales de la Sedesol, también fue contratado por la administración estatal, no obstante que él ya contaba con una acusación de fraude, según la investigación 190/2016.

En ese caso, afectó a poco más de 200 personas que participaron en la Caja Solidaria Unión de Esfuerzos Capital para el Desarrollo de Azotal. Ofrecía el nueve por ciento de interés a los participantes, pero no regresó los recursos depositados.

Denuncias mediáticas

Rolando Ramírez fue candidato a diputado federal por Morena en 2015 y coordinador de Morena en el distrito de Martínez de la Torre. En 2017 fue acusado mediáticamente de traicionar al partido de izquierda, lo que llevó a la derrota al partido en el 2017, en la elección municipal.

En su momento Zulma Roustand, esposa del candidato a la alcaldía de Martínez de la Torre, José Arcos, publicó en su red social acusaciones contra el entonces coordinador distrital de Morena en Martínez de la Torre.

En su promoción personal, Ramírez Sánchez recorría el distrito en búsqueda de apoyo para ser postulado como candidato a la diputación local o federal en la elección del 2018, cuando Morena arrasó en las urnas.

"Nosotros sólo trabajamos en conjunto para el partido y la meta de 2018... la guerra sucia la hicieron (Rolando Ramírez y aliados), y hay pruebas, audios y más, que los señalan...", expresó en su cuenta personal Zulma Roustand, publicación que fue retomada por medios regionales.

"Me da pena porque yo lo creía un joven honesto (a Rolando Ramírez), y no valora la educación que sus padres le dieron, yo confié en él mucho y todas las actividades las boicoteaba...", publicó como comentario Adriana Esther Martínez Sánchez, hoy diputada local por el distrito.

En ese momento se pidió su renuncia como representante de Morena en el distrito, pues su trabajo solo generaba divisionismo en la izquierda.

Pese a las críticas, el 28 de septiembre del 2018, el Gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, anunció su nombramiento en la dependencia estatal.

En su discurso, señaló que la tarea principal tarea de Sedesol será acabar con el clientelismo, "Este gobierno va a rescatar a Veracruz, tengan la confianza, el combate a la pobreza a través de estas dos secretarías será crucial, por lo que trabajarán de la mano con honestidad y siguiendo los principios de nuestro movimiento".

