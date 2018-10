Gobierno de 'Cuau' exhibe ineficiencia de Fiscalía para dar justicia a víctimas

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 15/10/2018 06:12 p.m.

Huitzilac, Morelos. Durante el arranque de la Mesa Regional de Gobierno Ciudadano en su capítulo de Seguridad, el jefe de la oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, exhibió la ineficiencia de la Fiscalía General de Morelos.

Tras expresar que el principal problema en la entidad es la inseguridad que enfrentan los morelenses, Sanz Rivera dijo que el tema debe ser reconocido.

"El problema de la inseguridad en nuestro estado es la parte prioritaria de todos los problemas se derivan de ahí todos los problemas que tiene nuestro estado.

"Con no reconocer un problema no lo vamos a poder resolver, ese problema lo tenemos que reconocer, hay partidarios que dicen que no se den a conocer las noticias en cuestión de inseguridad porque así la gente se va a sentir mucho más segura, creo que es un error total, hay que decir realmente lo que está pasando en el estado, porque, aunque no lo digamos aquí dentro del estado, a nivel nacional y a nivel internacional lo dicen", expresó.

Luego expuso cómo la Fiscalía General del Estado, cuyo titular fue nombrado por el anterior gobernador de Morelos, Graco Ramírez, presenta deficiencias en la atención a la ciudadanía.

"Es muy importante que la Fiscalía actúe cuando realmente nosotros procedemos a hacer una denuncia en la Fiscalía, la Fiscalía tiene que actuar.



"Les pongo un ejemplo: este fin de semana una señora se acercó y me dijo, ´¿oiga, sabe qué? Fui a reclamar a unos vecinos de al lado porque estaban haciendo mucho ruido, me rodearon entre los cuatro y me golpearon´. La señora fue a poner una denuncia a la Fiscalía y lleva tres, cuatro semanas que no tiene ninguna contestación, entonces cómo vamos a hacer esa dinámica de denuncia si las autoridades correspondientes no les damos la garantía de resolverles sus problemas, no les damos la garantía de contestar esas denuncias", dijo Sanz.

En la mesa pidió a las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública en la entidad atender focos rojos, como el robo de vehículo.

"Este fin de semana tuvimos nada más en Cuernavaca 17 robos de vehículos, quiere decir que en ese promedio, en ese promedio tenemos aproximadamente entre 50 y 60 robos de vehículos semanales, o sea, ya se ha vuelto como un supermercado que la gente venga a robarnos los vehículos a los ciudadanos de Cuernavaca y de otros municipios, entonces no se puede permitir.

"A mí me extraña muchísimo, realmente me extraña muchísimo y se lo digo a a las autoridades de seguridad, lo mismo a locales, como Policía Federal, como la PGR, me extraña muchísimo que no sepamos quién está robando los vehículos porque son organizaciones, son verdaderamente organizaciones, ¿quién asalta las casas habitación? Son organizaciones, entonces no podemos estar ocultando, tenemos que ir totalmente a respaldar al ciudadano y hacer que este estado sea mucho más seguro", expresó.

En respuesta el Fiscal General de la entidad, Uriel Carmona Gándara, señaló que el problema en la dependencia que encabeza es la falta de dinero.

"Precisamente lo que dijo el jefe de la oficina de la gubernatura es completamente cierto, no se trata de negar un problema ni es posible, no podemos tapar el sol con un dedo, tenemos que admitir todas las autoridades que estamos en una situación de inseguridad, tenemos que trabajar en aras de resolverla y de ir abatiendo estos temas poco a poco, no puede ser de inmediato, tenemos que resolver muchos problemas, tenemos temas financieros que avanzar, pero estamos todos trabajando de la mano y de manera coordinada con mucho respeto entre autoridades.

"La Fiscalía trabaja de manera eficaz dentro de sus posibilidades, tenemos carencias, tenemos un presupuesto ampliado que todavía no se recibe, pero hemos tenido ya el acercamiento con el poder ejecutivo que también enfrenta una situación financiera muy complicada.

"La carencia es un tema presupuestal, la Fiscalía no ha crecido en 15 años, estamos rebasados", dijo.

Sobre el tema el Gobernador Cuauhtémoc Blanco recalcó que el principal problema de Morelos es la inseguridad que enfrentan sus ciudadanos.

"La seguridad creo que es una prioridad de todos los ciudadanos y nosotros lo hemos mencionado muchas veces que la gente vive en una inseguridad en todo el estado y en eso necesitamos trabajar muchísimo, nos tenemos que poner de acuerdo con los federales, con la zona militar porque ya no podemos seguir así, yo se los he manifestado a ustedes, siempre les voy a contestar y les voy a decir la verdad de lo que pasa en el estado, lo que nos dejaron, siempre el gobierno que salió dijo que estaba bien, es una realidad que se vive en el día a día.

"La prioridad mía es la seguridad y de todos los ciudadanos y tenemos que trabajar, trabajar con los presidentes municipales en conjunto, el secretario (de Seguridad) tiene una responsabilidad muy grande, por eso confío yo en que se va a terminar esta inseguridad porque no podemos seguir así, nosotros queremos que tengamos un estado en. paz, un estado donde las familias puedan convivir, un estado donde los chavos puedan salir, donde las niñas puedan jugar en un parque. Ya basta, hoy tenemos que meter mano dura, yo siempre he sido una persona muy de frente y no me gustan las injusticias, no me gusta lo que se vive en el estado, lo que hemos vivido y tenemos que regresarles esa alegría y esa tranquilidad a todos los ciudadanos", dijo.

