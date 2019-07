Gobierno de BCS prevé más cortes de energía

El secretario General de Gobierno, Álvaro De la Peña Angulo, dio a conocer, de manera preventiva, que existe la posibilidad de que se registren algunos cortes de suministro de energía eléctrica, para lo cual se tiene que esperar a que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) declaré la alerta de emergencia.

El funcionario estatal indicó que este llamado que se hace a la población es con el único fin de que se esté "preparado" ante cualquier contingencia que pudiese registrarse en el estado, como lo sucedido del pasado lunes, donde se presentaron diversas afectaciones debido a los apagones que se tuvieron en los municipios de La Paz, Los Cabos, Loreto y Comondú.

Asimismo, hizo una atenta invitación a la ciudadanía a tomar medidas como se hace en cualquier contingencia, ya que la prevención es fundamental para evitar situaciones de vulnerabilidad.

De igual manera, indicó que de acuerdo con la información generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se trabaja técnicamente para disminuir esta posibilidad y no sé de, y en caso de que hubiese la necesidad de realizar cortes de energía, estos no sean de la magnitud como se venía manejando, para que no se afecte a la población, apuntó.

Finalmente, Álvaro De la Peña, puntualizó que se continuará informando de manera oportuna a la sociedad, en la medida en que la propia paraestatal genere los comunicados oficiales al respecto.