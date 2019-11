Gobierno de Arturo Núñez dejó sin comprobar más de 4 mil mdp

VILLAHERMOSA, Tabasco.- El Congreso local, con 30 votos a favor, de un total de 35 legisladores, reprobaron la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018, del exgobernador Arturo Núñez Jiménez, al quedar "pendiente de solventar" la suma de cuatro mil 392 millones 138 mil 904 pesos.

Igual fueron reprobadas las cuentas públicas del Poder Judicial y de nueve municipios que encabezaron ex alcaldes del PRD, PRI y PVEM. Además no se aprobó el ejercicio del primer trimestre –octubre, noviembre y diciembre- del actual alcalde morenista de esta capital Evaristo Hernández Cruz.

Con base en el Informe de Resultados de la auditoría efectuada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), la mayoría de diputados de Morena, PRI, PVEM y uno del PRD, votaron por la no aprobación de la Cuenta Pública del último año del gobernador perredista.

Sólo votaron en contra cuatro diputados del PRD, entre ellos los exsecretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Energía y Recursos Naturales (Sernapam), Agustín Silva y Ricardo Fitz; en tanto la exvocera y exdirectora de Televisión Tabasqueña (TVT), Dolores Gutiérrez Zurita, se abstuvo. Ninguno de esos tres diputados del PRD, muy cercanos y excolaboradores de Núñez Jiménez, lo defendió en la tribuna legislativa.

Se fue con señalamientos pero sin denuncia penal

A pesar de la suma millonaria "pendiente de solventar", en el dictamen aprobado en el pleno de la sesión legislativa no se ordena interponer denuncia penal por algún presunto peculado contra Nuñez Jiménez.

Solo se decretó que el OSFE "conforme sus atribuciones deberá ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al patrimonio de la Hacienda Pública", en caso de que no se solvente esa suma.

Y aclara que sólo "si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún delito", el Órgano Superior de Fiscalización del estado deberá presentar las denuncias y querellas penales, aportando pruebas o demás daros técnicos necesarios hasta su conclusión.

Déficit presupuestal en el sexenio de Núñez

El último año del sexenio del gobernante perredista, la entidad se vio convulsionada por un déficit presupuestal al grado de que se paralizaron los servicios públicos de salud, con hospitales sin medicamentos ni insumos y equipos sin funcionar.

Igual Hacienda Pública se quedó sin recursos para el pago de la plantilla de burócratas, maestros, médicos y programas sociales. Incluso, el 18 de diciembre pasado, el personal de los Hospitales del Niño y de La Mujer, retuvieron durante varias horas a la esposa de Núñez Jiménez, en demanda de pago de salarios y prestaciones. La señora que estuvo encerrada en su camioneta, tuvo que ser liberada por un operativo policial.

Sin justificar adquisición de Dron de 12 millones

Entre los puntos de los resultados de auditorías relevantes 2018, destaca el Programa Integral Emergente de Seguridad Pública, donde se revisó el proceso de Adjudicación Directa, para la adquisición de Vehículo Aéreo No Tripulado de Ala Fija (Dron), correspondiente al proyecto de Equipamiento del Centro de Mando y Comunicaciones C4; en el que "no se obtuvo evidencia suficiente para la justificación de su adquisición", misma que fue realizada por un importe de 12 millones 770 mil 876 pesos. De ello "no fue posible verificar su funcionalidad, de conformidad con la inversión realizada para generar directa o indirectamente un beneficio social".

También resultado de la auditoría en los recursos comprometidos para el pago de proveedores por 74 millones 311 mil 508 pesos, se observó que fueron utilizados para un fin distinto al autorizado, ya que en el mes de diciembre de 2018 realizó traspasos por suficiencia financiera para el pago de prestaciones a personal federal con recursos estatales, sin que se pagara a los proveedores.

Igual, resultado de la verificación física de los bienes adquiridos se determinó un faltante de 22 millones 346 mil 935 pesos en tres hospitales debido a que los bienes "no pudieron ser verificados, no están en funcionamiento y otros se encuentran en el almacén".

Falta de transparencia en sector Salud

Derivado de la verificación física al Almacén de la Secretaría de Salud, se determinó faltantes la cantidad de 27 millones 502 mil 603 pesos. Se determinó 102 millones 255 mil 948 pesos por el pago de un concepto no contemplado en el Tabulador de Sueldos y Salarios; el importe de dos millones 75 mil 156 pesos por pagos a médicos y enfermeras que no cuentan con su cédula de especialidad que los acredite como tal; no se localizó a personal comisionado a quienes se les pagó la cantidad de tres millones 349 mil 807 pesos, y se observó pagos por el importe de 11 millones 96 mil 432 pesos que no cuentan con la documental que justifique su destino.

Alcalde de Villahermosa también presenta irregularidades

En el caso del alcalde morenista de Villahermosa, Evaristo Hernández Cruz, quien asumió el cargo en octubre pasado, ya se le realizó la primera observación de 43 millones de pesos a su cuenta pública de ese lapso del 2018.

El OSFE dictaminó que al realizar la verificación física de la Recicladora de Carpeta Asfáltica con Precalentador (DRAGÓN), constatándose que no se encuentra dando el servicio, por lo que mediante Acta Circunstanciada de fecha 7 de junio de 2019, el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, argumentó que no se encuentra en Villahermosa, sino en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, desde el mes de noviembre de 2018, por motivos de Servicio de Reparación y Reemplazo de piezas.

No se pudo realizar la verificación ya que no se encontró físicamente el bien a verificar y únicamente entregó copia fotostática de Acta de Entrega-Recepción de Equipo, firmada únicamente entre el Director de Obras Adolfo Alberto Ferrer Aguilar y por parte del Proyectos y construcciones LIEF S.A. de C.V. Juan Carlos Elizande Yañez, "no encontrando anexo ningún documento sustentado para constatar que efectivamente la persona que recibe el bien sea un personal oficial comisionado por parte de la empresa y que se responsabilice por la entrega del equipo".

El documento de entrega recepción no contiene nombre y firma de testigos presentes para la entrega del bien, por lo que se considera un documento interno y no un documento legalmente jurídico ante cualquier inconsistencia que se presente.

Cuando se procedió a la verificación física quedó asentado en acta circunstanciada que tanto la recicladora de carpeta asfáltica con precalentador (dragón), se encontraban en reparación en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por motivos de reparación y reemplazo de piezas, pero nunca manifestaron que se trataba solo de una parte del dragón y que posteriormente enviarían a reparación la otra parte del equipo del dragón.

"La justificación no es procedente hasta en tanto se encuentre el bien en poder del ayuntamiento y esté en funcionamiento, por lo que no justifica el importe de 43 millones 744 mil pesos, razón por la cual la observación no se solventa".