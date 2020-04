Gobernadores piden revisar pacto fiscal en convención

Luego de que el sector empresarial de Jalisco hiciera un llamado del gobierno federal para convocar a una Convención Nacional Hacendara para revisar el pacto fiscal, el gobernador de la entidad Enrique Alfaro, advirtió, que de no hacerlo, el estado podría abandonar dicho acuerdo.

El mandatario estatal comentó que son muchos los estados que están cansados de los abusos de la Federación, por ello es necesario revisar el pacto fiscal, "no es justo que los estados que más aportan el Producto Interno Bruto (PIB) sean los menos beneficiados el pacto fiscal".

El pasado miércoles representantes del sector productivo local denunciaron que Jalisco aporta casi 7 por ciento del PIB nacional y a cambio, recibe menos de 2% de todo lo que se ejerce del presupuesto nacional y 5.6% del total de todas las aportaciones y participaciones de los estados.

Alfaro Ramírez afirmó que "el planteamiento que hicieron los empresarios de Jalisco tiene todo el respaldo y toda la solidaridad del gobierno del estado; los empresarios están planteando una ruta correcta que compartimos".

Insistió en que la postura del gobierno estatal es a favor de que se revise el pacto fiscal, pero si no hay voluntad de hacerlo por parte de la Federación, "pues ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los estados que estamos produciendo, que estamos generando riqueza, empleos, trabajo y oportunidades para la gente".

El gobernador señaló que existe la ruta legal para que el estado pueda salir de ese acuerdo.

Sobre el tema, los gobernadores del noreste descartaron salir del pacto fiscal, aunque consideraron que se debe modificar porque es injusto con entidades que le aportan alrededor de 26% al PIB.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, expuso que no se trata de abandonar el pacto, "es modificarlo, eso se lo hemos dicho al presidente desde que llegó al gobierno, y lo seguiremos insistiendo. El pacto fiscal es injusto para los estados que producimos mucho más, es justo para los estados que no producen, eso hace que los gobiernos o quienes viven en esas regiones no tengan la visión de productividad del norte".

Consideró que se tendrá que hacer lo necesario para que se modifique el pacto fiscal y todos los actores políticos deberán ponerse de acuerdo, "porque es para el bien de México, de los ciudadanos que aportan y que pagan impuestos y para aquellos que no están en una zona productiva".

Nuevo León es un estado que produce, "que paga muchos impuestos y es injusto lo que hace el centro, aportamos 26%, y recibimos migajas, con ello hemos sabido sacar adelante la región y se debe a los empresarios, la gente cree que los empresarios son el Grupo de los 10 y no, son el taquero, el pequeño proveedor, el consumidor, quienes pagan el IVA y el ISPT, es injusto, estaremos empujando en su momento".

En tanto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, agregó que podría darse una recesión, "en consecuencia, tenemos que ser sumamente prudentes con los recursos que tenemos".

Con información de El Economista

(Karla Alva)