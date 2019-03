Gobernadores de Guerrero y Michoacán encabezan foro "La Educación Pública En México"

JUAN RAMÍREZ 27/03/2019 05:37 p.m.

"Toda la reforma que se haga, si no tiene un acompañamiento presupuestal, pues lo único que va generar, es seguir teniendo muchos problemas en los Estados, y las soluciones en la federación, por lo que interesante analizar varios puntos que han generado complicaciones en algunos Estados", fue contundente el mandatario guerrerense, Héctor Astudillo Flores.

Lo anterior, en entrevista a medios de comunicación, previo a su participación junto a su homólogo de Michoacán, Silvano Aureoles Senadores, Diputados y académicos en el foro "La Educación Pública En México, encuentro de suma importancia para el país, y que sin duda, enriquecerán la discusión en el Congreso de la Unión sobre la próxima Reforma Educativa.

"En el inicio de la aprobación, como entiendo está dándose en la cámara de diputados, de la Reforma Educativa, bien vale la pena escuchar lo que acontece en algunos Estados, y escuchar las opiniones de unos especialistas, en relación en el tema de educación", dijo al confirmar que las opiniones de todos los sectores de la sociedad en torno al tema no se pueden olvidar, ni tampoco marginar.

"La educación no solamente es un tema educativo, de lo que pasa, de lo que sucede entre el niño, el joven o entre el adolescente o el que está estudiando profesional, si no es un tema que tiene que ver también con el asunto del dinero, de la gran cantidad de demandas, peticiones, bonos y todo lo que conlleva a un gasto, que si la participación no lo observa, pues el problema va a seguir, de nada van a servir las reformas que se puedan hacer si la situación financiera sigue siendo la misma", indico en sugerir que se debe poner atención en tres temas: el administrativo, el financiero y el político por supuesto.

Los gobiernos de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas convocaron a participar en espacio libre y respetuoso de diálogo y debate, que se prevé, que surgirán propuestas para construir un modelo que garantice y procure una educación de calidad para la niñez y juventud mexicana; realizándose en el contexto un gran debate nacional sobre los destinos de la educación, situación por demás transcendental para niñas, niños, jóvenes y sociedad.



El encuentro, también planteó generar conciencia y sensibilización sobre la importancia de que el Gobierno de la República replantee el esquema de concurrencia con las entidades federativas en el tema educativo, y no perder de vista que debe apoyar a las entidades más rezagadas del país, entre ellas Guerrero.

Este evento contó con tres presentaciones de importancia a nivel nacional: "El federalismo educativo, problemas y retos"; "Constitucionalidad de los acuerdos en materia de educación (ANMEB, ACE, IFONE)", y "Desigualdad educativa", y finalizará con una mesa de análisis, donde los primeros ponentes: Jesús Carlos Ornelas, del Senador Dante Delgado y del académico Daniel Barceló Rojas, realizaron ponencias objetivas y propositivas que abordan las realidades, contextos y particularidades de la educación en nuestro país.