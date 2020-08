Gobernador de Tamaulipas pide reciprocidad en recursos a AMLO

CIUDAD VICTORIA.- Esta mañana el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador modificar la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de tener mayor reciprocidad con los estados que más recursos aportan a la federación, lo cual calificó como una exigencia justa.

Puedes leer: Truena Alfaro otra vez contra AMLO: no estamos pidiendo limosna

Durante la mañanera realizada en Reynosa, donde se encuentra el mandatario en gira de trabajo, Cabeza de Vaca aseguró que Tamaulipas es el segundo estado que aporta más recursos a la federación por debajo de la Ciudad de México, el año pasado los recursos fueron por el orden de 275 mil millones del pesos, tales como IVA, ISR y el IEPS.

"Somos el segundo estado que más aporta a la federación, vía impuestos, solo por debajo de Ciudad de México y aspiramos a la reciprocidad de la Federación no es producto del capricho de un hombre, ni de un partido".

El gobernador reiteró que esta petición no debe verse como una amenaza, sino como una propuesta, para encontrar junto con la federación soluciones a los problemas que enfrentamos.

RECHAZA ACUSACIONES

El gobernador rechazó las acusaciones de corrupción y de vinculación con el narcotráfico vertidas por el entorno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera.

"Estos ataques y señalamientos no son producto de la casualidad. Nuestros adversarios están preocupados porque saben que Tamaulipas va en camino correcto", aseveró el gobernador desde Reynosa, ciudad fronteriza con Estados Unidos donde López Obrador está de gira.

García Cabeza de Vaca lamentó frente a López Obrador haber sido "aludido" por estos señalamientos en algunas conferencias matutinas del presidente y acusó a su entorno de "andar conspirando" desde Ciudad de México contra el gobierno tamaulipeco.

"Ahora resulta que uno tiene que andar aclarando dichos de un delincuente confeso, como es Lozoya", expresó el gobernador, quien pidió no regresar a las "difamaciones y calumnias del pasado".

Además, dijo que bajo su mandato "se acabó el Gobierno de los criminales y el crimen desde el Gobierno", apartándose de cualquier relación con el narcotráfico, muy presente en ese estado fronterizo.

López Obrador evitó hacer referencia al caso del gobernador, aunque durante la conferencia dijo que "tiene mucha confianza" con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien "no va a aceptar nada que no tenga justificación y no haya pruebas".

"Sí hay un auténtico Estado de derecho, ya no hay un estado chueco. Hay independencia de poderes, no se persigue a nadie, no hay represión a opositores ni se fabrican pruebas", aseguró.





kach