Gobernador de Guerrero da positivo a covid-19

El mandatario estatal informó que ha tenido algunos malestares, pero no ha caído en crisis. Foto Twitter

Chilpancingo, Guerrero (La Silla Rota). El gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó que dio positivo a covid-19. El mismo lo informó a través de un comunicado en video que colgó en su perfil personal de Facebook.

Explicó que al sentir algunos síntomas, por segunda ocasión se realizó la prueba, pero esta vez dio positivo. "Tengo que seguir una serie de recomendaciones médicas, de protocolos, y seguir dándole atención a todos los asuntos de mi estado", menciona en ese video.

Tengo una información muy importante que compartir con ustedes, les informo que la prueba que me practiqué del COVID19 ha resultado positiva. pic.twitter.com/bnwVrYzDj9 — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) June 9, 2020

Dice que, aun cuando siente algunos malestares, está bien, no ha estado en crisis.

Estará pendiente, comenta, de todo lo que tenga que ver con la pandemia desde el confinamiento y por las vías digitales, y convocó a los guerrerense a tomar las medidas. "Cuiden a su familia, cuide a los suyos, cuiden a los adultos, estamos en un momento todavía difícil. Yo mismo pensé que no me iba a tocar a mí y ya me tocó", agrega.

Astudillo es el cuarto gobernador que ha contraído coronavirus, anteriormente fueron los mandatarios estatales de Querétaro, Hidalgo y Tabasco.

(Karla Alva)