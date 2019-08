Gobernador de BC sí publicará Ley Bonilla

A pesar de que el 10 de julio afirmara que no publicaría la "Ley Bonilla" en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el gobernador Francisco Vega anunció que una vez que se la envíe el Congreso local, la publicará, aunque aclaró que sólo para que avancen las impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La publicación de la reforma validaría la ampliación del mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

"Hoy cambiamos de Congreso, tenemos mayoría de Morena y será muy interesante porque si me llega (la reforma), debe llegar con un posicionamiento de este Congreso y cuando me llegue, ya creo, yo que los tiempos de reflexión y de arrepentimiento pasaron para todos, entonces no va haber otra más que publicar la reforma para que se vaya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación", dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

"Yo voy a publicar la llamada #LeyBonilla... yo esperé todo lo que tenía que esperar para ver si algo cambia": @KIKOVEGA_ en #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) August 1, 2019

Puntualizó que publicará la reforma bajo protesta y con el único objetivo de que avancen las impugnaciones y "que sea la Suprema Corte la que resuelva".