GOAN critica insumos médicos del Insabi y López-Gatell responde

Los insumos para salud enviados por el Insabi son insuficientes y de una mala calidad denunciaron los miembros de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) por lo que decidieron regresar estos.

En su cuenta de Twitter, los gobiernos de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán indicaron que los insumos que están recibiendo son insuficientes para hacer frente a la contingencia sanitaria.

Lamentable, preocupante e inaceptable:



La cantidad de los insumos médicos que está enviando el @GobiernoMX a las entidades para atender el #Covid_19 es absolutamente insuficiente.



Su calidad, penosa.



Hemos decidido devolverlos a la federación.



Juzguen ???? pic.twitter.com/gGZXFsS0xB — Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) April 15, 2020

Además, son de una mala calidad y no reúnen los requisitos de normatividad y materiales con los cuales deben ser elaborados estos artículos para ser útiles.

Según la publicación, se recibieron cubrebocas, batas, entre otras materiales, pero estos son totalmente traslúcidos, por lo cual no sirven para usarse en clínicas y hospitales. La mayoría de estos insumos proceden de China.

López-Gatell responde

Ante los señalamientos de los gobernadores, el subsecretario de salud explicó que estos insumos no son de uso clínico.

"Se especificó, cuando se mandaron estas batas transparentes (...) que no tienen un uso clínico, si nos están escuchando estos respetabilisimos gobernadores, con quien hemos tenido múltiples conversaciones de otros temas, lo que les recuerdo es: estas batas transparentes y los insumos que circularon ustedes fotos, no tienen indicaciones de uso clínico, es decir, no son para médicos y enfermeras que están en las unidades de salud, precisamente porque son de materiales muy delgados".

Y dejó claro que no fue lo que se compró en China, sino que fue un donativo, con el que se pretende "tener una bata de uso muy simple para el personal comunitario que tiene un riesgo de exposición muy bajo".

Esto fue lo que respondió el subsecretario Hugo López Gatell a gobernadores sobre insumos médicos por el tipo de material y para quiénes sirve pic.twitter.com/cXrBqOXAlI — La Silla Rota (@lasillarota) April 16, 2020

