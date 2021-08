Giran orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez ex rector de la UDLAP

PUEBLA.- Giran orden de aprehensión contra el ex canciller Luis Ernesto Derbez por un desfalco millonario a la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP), de la que fue rector.

La orden fue girada por un juez del estado de Puebla también para integrantes del cuerpo directivo durante la administración de Derbez; Mónica Ruíz Huerta Puebla, ex Vicerrectora Administrativa; Mario Vallejo Pérez, ex Vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; Jesús Salvador Mijangos Patiño, ex Director General de Asuntos Jurídicos; así como en contra de los abogados de la familia Jenkins Landa, Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.

Los hechos por los que se libró esa orden de aprehensión consisten en que durante el año 2016, Luis Ernesto Derbéz, creó una serie de empresas, con las que se logró desviar más de 100 millones de pesos.

En junio pasado, el patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada presentó tres denuncias contra Luis Ernesto Derbez por desvío de recursos, administración fraudulenta, delincuencia organizada y lavado de dinero.



El abogado Rodrigo Bursa Cárdenas, quien da seguimiento legal a las presuntas irregularidades detectadas en las auditorías a la administración de la universidad, señaló que Derbez Bautista actuó en complicidad de los vicerrectores Mónica Ruiz y Mario Vallejo, así como a ex miembros del patronato a través de al menos cinco empresas radicadas en Puebla y en el extranjero.

Además se presentó una querella por administración fraudulenta, donde se detectaron operaciones de triangulación de capital de la universidad y de la Fundación Mary Street Jenkins, presentadas ante las fiscalías estatal y federal.

"Nuestro nombramiento deriva de una serie de investigaciones tanto de autoridades locales como federales que detectaron un desfalco de 720 millones de dólares por parte de integrantes de la familia Jenkins y de sus abogados asesores que diseñaron una estructura legal compleja donde desvían recursos de la fundación y los destinan a paraísos fiscales donde actualmente se encuentran", puntualizó.

La denuncia por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada fue presentada ante la Subprocuraduría Especializada en la investigación de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República (SEIDO).

Otra denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de administración fraudulenta y una más en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

