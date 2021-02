Germán fue arrodillado y asesinado por la espalda tras robo

Germán Mauricio ya no podrá cumplir su sueño de ser administrador de empresas, el domingo el joven de 15 años empleado de una tienda de conveniencia fue asesinado por la espalda a sangre fría por un ladrón.

El joven que estudiaba preparatoria trabajaba como cajero en una tienda en Manzanillo, Colima, cuando tres sujetos entraron a robar el negocio y se dirigieron a las cajas para tomar el dinero; Germán, como se recomienda en esos casos no opuso resistencia.

A través de un video que circula en redes se puede ver como los criminales vestidos de negro vacían las cajas y obligan al joven a ponerse de rodillas. Al salir uno de los asaltantes lo amenaza con una pistola y segundos después le dispara por la espalda y huye.

Esto pasó ayer en Manzanillo Colima,

El crimen de Germán ha causado una gran indignación y de acuerdo con Rosa Elia, madre del joven ninguna autoridad se ha acercado a ella para apoyarla.

La madre de Germán recuerda a su hijo “como un ángel, yo creo que mejor hijo no pude haber tenido”.

Doña Rosa comenta que su hijo guardaba el dinero que ganaba como cajero para poder comprarse una computadora.

Ante este crimen, la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez aseguró que no pueden arreglar el problema de inseguridad de un día para otro y reconoció que los policías no cuentan con el equipo necesario para enfrentar a los delincuentes, ya que algunos ni siquiera están armados, porque no hay recursos.





