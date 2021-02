Gerardo Sosa habló con su hijo antes de morir; pudo aportar información: Fayad

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, afirmó que el presidente del patronato de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH), 25/2/2019 25/2/2019, pudo hablar con su hijo antes de morir a consecuencia de los cuatro disparos que recibió en un ataque el sábado en Tulancingo.

El exsenador, que calificó de "artero" el crimen, dijo que posiblemente por la comunicación que tuvo el exrector con su hijo Gerardo Sosa Castelán, de 32 años, podría aportar elementos al Ministerio Público (MP) que contribuyan a esclarecer el asesinato.

Asesinan a hijo de Gerardo Sosa, líder en Hidalgo del Grupo Universidad

"Tuve contacto inmediato con el (exrector de la UAEH), pusimos a disposición de Gerardo y de su familia los medios a nuestro alcance para intentar salvarle la vida. Se trató de llevarle en transporte aéreo a una institución médica con posibilidades (...) finalmente fue muy complejo y el joven perdió la vida el día de ayer por este cobarde, artero asesinato", dijo el mandatario en entrevista en Tlahuelilpan, a donde acudió a una misa presidida por el arzobispo de Tulancingo, Domingo Díaz Martínez.

"No sabemos los móviles, no sabemos las causas; también pedí que la procuraduría de justicia interviniera de inmediato y le brindará todo el apoyo a Gerardo"

Fayad insistió en la posible evidencia que podría proporcionar la familia tras la conversación.

Sin comprobar, 40 millones de pesos en Hidalgo: Auditoría

"Ya que pase este trago amargo seguramente la información que él y la familia nos aporten, porque hasta donde sé, el mismo Gerardo pudo platicar con su hijo... lo alcanzó en vida, me dijo que lo alcanzó con vida... estaba optimista porque el propio hijo le dijo que no se preocupara que ya lo estaban atendiendo, pero se fueron complicando las cosas y ya no se pudo trasladar a donde se iba a trasladar: la familia había pedido que lo trasladarlos a Ciudad de México para recibir atención médica", explicó.

"Gerardo dijo que pudo platicar con él y que están conciente, y ya lo dirá y aportará la información necesaria al MP, policía investigadora y le daremos todo el apoyo para que se esclarezca el crimen y los culpables paguen. Nada le regresará la vida del hijo, cuando menos tendrán paz interior", añadió.

Detectan nuevas irregularidades en Radio y Tv de Hidalgo

Sin comprobar, 40 millones de pesos en Hidalgo: Auditoría