Gerardo Sánchez lamenta el aumento de violencia en Guanajuato

Las declaraciones del candidato del PAN a la gubernatura del estado, en el sentido de que mientras el estado ha hecho su tarea en el combate a la delincuencia el gobierno federal no cumple su papel, reflejan una “desfachatez e irresponsabilidad de cara a los guanajuatenses”, manifestó Gerardo Sánchez García, abanderado del PRI al Estado. A raíz de la publicación de The Economist, en el sentido de que nuestro estado es ejemplo del fracaso del combate a la violencia, con una tasa histórica de homicidios, el candidato panista declaró que gobierno estatal ha estado haciendo su tarea, pero que no se ve la responsabilidad del gobierno federal, al cual pedirá que cumpla con su apoyo. Para Sánchez García, estas declaraciones constituyen “la mentira más grande que he escuchado, porque el gobierno federal no ha dejado de aportar recursos a través de los Fondos de Aportación para la Seguridad Pública”. Subrayó además que quien hoy viene a salvaguardar la seguridad de las familias guanajuatenses es el gobierno federal a través de la Policía Federal, la Gendarmería y del Ejército. “Si no fuera así, la situación que vivimos en materia de inseguridad sería peor”, manifestó durante un encuentro con la clase política de Acámbaro, ante quienes subrayó que el actual gobierno y su candidato están equivocados al tratar de justificar su incompetencia frente a un problema que nos ha hecho crisis en Guanajuato, como es la inseguridad. En su mensaje, resaltó que ni para Escudo, el programa estrella en materia de seguridad pública, existe estrategia, y remarcó que “por eso estamos así, por eso no tienen capacidad de respuesta, porque ni siquiera conocen una política de seguridad al servicio de la ciudadanía, y un gobierno que no es capaz de trabajar con arrojo y compromiso, no merece la confianza de la ciudadanía.” Finalmente, sobre la inseguridad, Gerardo Sánchez manifestó que “nos golpea de manera cruda y terrible”, y advirtió que no quitará el dedo del renglón para denunciar la irresponsabilidad de la autoridad estatal en la tarea de salvaguardar la seguridad de los guanajuatenses y la convivencia sana y tranquila de las familias.