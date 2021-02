Genera caos reducción de horarios en transporte público de Monterrey

Monterrey, N. L.- "Me tuve que levantar a las cinco de la mañana, entro a las ocho, soy guardia en una empresa, pero me fui amontonado, ya mero no alcanzaba camión", dice Eduardo.

"Entro a las doce del día y me salía de casa a las diez, ahora debo salir a las ocho o antes si no quiero quedarme sin transporte", señala Isabel que labora en una farmacia.

Eduardo e Isabel viven el caos que se vive en la zona metropolitana de Monterrey luego de que este lunes entrara en marcha la reducción de horarios del transporte urbano en la entidad.

Otra de las medidas es que, desde hoy, solamente podrán viajar en coches dos personas, pues se había observado que iban hasta cuatro o cinco, dijo el secretario de Salud, Manuel de la O, quien propuso la medida.

La medida se estableció para evitar un contagio masivo del covid-19 y de acuerdo al director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Noé Chávez Montemayor, el inicio del plan marchó excelente.

"Son decisiones muy duras, pero es más duro ver partir a un ser querido, si nosotros no nos ponemos las pilas y no tomamos este tipo de medidas, no vamos a salir de esta ni en dos, ni tres, ni cuatro meses", explicó.

Por su parte el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que ante las complicaciones que se vivieron con la reducción de horarios, podría haber una modificación.

"Probablemente nos estemos equivocando en algunos horarios, voy a consultarlo y podemos modificarlo, pero no para darle gusto a aquellos que se pasean, aquellos que quieran andar de vuelta y vuelta visitando la casa, la familia, la novia, los amigos".

Cientos de personas llegaron más temprano a las paradas camioneras y a las estaciones del metro; muchos se quejaron del amontonamiento de gente en las unidades y además, por la falta de dinero que, les obligará a tomar taxis en los horarios en que no se dará el servicio.

El metro funciona en su primera salida a las cinco de la mañana y terminará a las nueve; luego en el turno vespertino de 16:00 a 21:00 horas de lunes a viernes y sábado de 5:00 a 4:00 de la tarde.

Por lo que respecta a los camiones urbanos, circulan desde las 4:00 AM hasta las 9:00 horas en la última salida por la mañana y, en el turno vespertino de 4:30 a 9:00 pm. El sábado circularán de 5:00 AM a 16:00 horas.

Los domingos y días festivos no hay servicio de transporte de ninguna naturaleza salvo los taxis que funcionan normalmente.

Este lunes también de puso en marcha la llamada ruta médica, cinco en total, que dispone de camiones para trasladar al personal médico de hospitales y clínicas.

Noé Chávez Montemayor, director de Movilidad y Accesibilidad del estado, dijo que laboraron 1 mil 899 camiones urbanos pero para el martes se aumentará unas 200 unidades más, además de más carros al metro.

Noé Chávez informó que cerca de un centenar de camiones que adquirió el estado para dar servicio urbano, se utilizarán ahora en esta emergencia para el personal médico en cinco rutas y tres horarios.

Pide CEDH y Diputados reconsiderar medida

Ante esta medida Derechos Humanos y diputados locales pidieron reconsiderar la reducción de horarios en el transporte urbano. el gobierno estatal informó que para el martes subirán en 200 camiones más el transporte urbano.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos exhortó a reconsiderar las medidas, en función de las estadísticas de uso y traslado de las personas usuarias, así como todos los factores y circunstancias que imperen en su aplicación, lo anterior en aras de no trastocar las actividades esenciales de la población.

La titular de la CEDH se conminó a evaluar su eficacia respecto a los resultados en el primer día de operación, y en su caso, se ajuste con precisión a criterios científicos de razonabilidad, de estricta proporcionalidad, de idoneidad y de absoluta necesidad.

Por otro lado, ante la saturación de personas en el transporte público, la bancada ciudadana exhortó al gobierno estatal para que reconsidere la medida de la reducción de los horarios y restablezca el servicio de manera normal.

Luis Donaldo Colosio Riojas, Mariela Saldívar, Tabita Ortiz, Karina Barrón, Horacio Tijerina y Arturo B. De la Garza, diputados locales suscribieron a un exhorto dirigido al director general del Instituto de Movilidad, Noé Chávez, para que se garantice el derecho humano a la movilidad, y restablezca el servicio público para todos los días y horarios establecidos.