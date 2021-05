"Ganaré, me respalda mi trabajo como edil en Mérida": Renán Barrera

MÉRIDA.- Renán Barrera Concha, quien busca la reelección a la alcaldía de Mérida por el PAN aseguró que para sus contrincantes será difícil ganar la elección, ya que confía que el trabajo que realizó durante su administración le garantiza que llegará a la alcaldía sin problemas.

"Si un alcalde ha hecho bien su trabajo es difícil ganarle. Yo creo que no es pareja la competencia, porque tenemos un alcalde que hoy por hoy que está siendo reconocido por su trabajo y luchar contra eso es complicado. Más cuando no tienes en tu oferta política nada disruptivo que puede hacer que la sociedad cambie de opinión (dijo en referencia a los exalcaldes del PRI)", comentó.

Ante las críticas de extender su administración tres años y más, y repetir por tercera ocasión en el cargo, siendo este el segundo consecutivo, Barrera Concha declaró que esperaría que la siguiente persona que sea alcalde- después de él- piense en un proyecto a seis años. "No es un regalo para el alcalde, es una herramienta para empoderar al ciudadano", comentó.

Su contrincante del PRI, el senador con licencia, Jorge Carlos Ramírez Marín, al igual que otros partidos también criticaron la actuación que desempeñó como alcalde Barrera Concha, luego de cerrar desde junio del año pasado el paso a desnivel, ubicado una de las avenidas más concurridas de Mérida, Paseo de Montejo.

Sin embargo, el candidato del PAN insistió en que fue el propio Ramírez Marín quien politizó el tema y recordó que es una obra que se realizó con la exalcaldesa del PRI Angélica Araujo Lara.

"¿Qué hubiera pasado que por irresponsabilidad la hubiera abierto al mes y medio? para empezar no se podía. A lo mejor nos hubiera pasado como la línea 12 del metro que a pesar de tener serios riesgos para las personas que transitan pues siguió funcionando y hoy tenemos 26 muertos. Esto va más allá de lo que digan, de sí abrí o la cerré o a propósito lo dejé tanto tiempo así. No puedes arriesgarte a abrir una obra si no garantizas la seguridad de las personas. Ya está en proceso la reparación, la idea es que pueda abrirse antes de los cursos escolares", explicó el panista.

Sobre la marca Morena, el candidato del PAN dijo no tener miedo de perder votos con su contrincante. Verónica Camino Farjat, ya que la estructura del partido se debilitó tras postular a una ex priísta: "Se acabó la magia porque no tienen, desde mi punto de vista una propuesta agradable para el sector que apoya a López Obrador, ni siquiera su dirigencia local ha tenido afecto a su llegada como candidata", abundó.

Además, lamentó que actualmente la candidata de Morena Camino Farjat intenta victimizarse con la violencia política en razón de género y lo acuse de estar detrás de una campaña de desprestigio.

"Esas notas no tienen nada que ver con lo que el Ayuntamiento ha hecho, entiendo que eran sobre una decisión que tomó como legisladora. Es la estrategia de victimizarse, por un lado, defiende sus derechos políticos y por otro lado defiende a violadores como Félix Salgado", puntualizó.

BUSCARÁ MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLCOS Y APOYAR A MÁS MUJERES

Destacó que buscará mejorar la infraestructura y servicios básicos ya existentes, por ejemplo, cambiar las luminarias a luces led y culminar el proyecto de equipar con paneles solares, actualmente 52 de los 99 existentes ya cumplen con esto.

También reforzará los créditos y creará uno para un dicho que pasó desapercibido durante mucho tiempo. "Vamos a crear créditos específicamente para mujeres y madres solteras, es un nicho que no hemos atendido de manera puntual y vamos a apoyarlas", detalló.

En materia cultural, Barrera Concha prometió que impulsará la creación de la Academia Municipal de Música para que los niños puedan tomar clases a bajo costo. Y una Academia de Box donde podrán entrenar todas las personas.

Asimismo, propuso reforzar la seguridad de la capital yucateca colocando cámaras de seguridad en espacios públicos como parques. Detalló que las calles cuentan con videovigilancia, pero no estos sitios, que representan un peligro potencial para la ciudadanía.

"En estos parques que no tienen control de acceso y salidas, puede haber una violación, asesinatos o personas tomando o drogándose que inhiben la participación de la familia.

Ciertos parques de la ciudad hasta hace 5 años representaban un riesgo permanente, no solo para quienes iban al parque, sino para quienes transitaban ¿Qué pasaba con la niña que regresaba de la escuela, se bajaba del camión y tenía que atravesar el parque para llegar a su casa?", manifestó.

