Ganar el 5 de junio será el principio de ganar el 2024: "Truko" Verástegui

"Unos me han manifestado que van por el PAN, otros me han manifestado que van por PRD, pero ahora sí que siempre he privilegiado el trabajo de los amigos y esta vez no va a ser la excepción. Ustedes saben que tengo experiencia y, la experiencia me dice que ahorita son tiempos de unidad, que nuestro adversario es Américo Villareal, ni siquiera es el presidente, es estrictamente la gubernatura. Hay que hacer alianzas con quien tengamos que hacerlas, claro que todo dentro del marco de la ley y del respeto", expresó.