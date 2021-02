Gana Campos candidatura del PAN en Chihuahua; Madero reconoce derrota

CHIHUAHUA.- En un ambiente polarizado, de acusaciones de corrupción y violencia política de género, y en medio de una pandemia que ha limitado los procesos electorales en todo el país, Maru Campos fue elegida como candidata a la gubernatura de Chihuahua por el PAN.

A través de un video, Gustavo Madero, con quien disputaba la candidatura, reconoció la victoria de Campos.

"Debo reconocer que los resultados no me favorecen, no ha terminado el cómputo pero es difícil darle una vuelta a los resultados", dijo Madero.

Posteriormente, Campos agradeció el apoyo de los panistas y a Madero por reconocer los resultados.

"Muchas gracias a todos los panistas por su entusiasmo y participación en esta gran jornada. Mi reconocimiento a Gustavo Madero por su ánimo democrático al reconocer los resultados. Con unidad en el #PAN #SomosFuertes y juntos le daremos a Chihuahua el mejor futuro posible", escribió en la red social.

Muchas gracias a todos los panistas por su entusiasmo y participación en esta gran jornada.

PROCESO INTERNO SUCIO

En entrevista con La Silla Rota, Maru Campos acusó que durante el proceso Madero contó con todo el apoyo del gobernador Javier Corral y por ello las denuncias en su contra por presuntamente estar dentro de la nómina secreta de César Duarte.

Sin embargo, afirma que en caso de perder la contienda este domingo, no dudará en sumarse a la campaña de Madero para lograr la unidad que necesita el PAN para ganarle a Morena el 6 de junio.

¿Cómo estás a unas horas de que los panistas de Chihuahua elijan a su abanderado a la gubernatura?

Logré recorrer más de la mitad en Chihuahua, que tiene una geografía bien complicado, me tocó toparme con un panismo muy entusiasta, muy esperanzado, de ver otra vez al panismo muy vivo, yo vi a mucha gente echada para adelante y el escenario es muy bueno para mi victoria, se siente esa percepción.

¿Fue una campaña muy agresiva, por momentos muy difícil...?

Muy ruda, lo que no se logró hacer con trabajo se buscó deslegitimar, se buscaron otros temas, cero positivo todo negativo y todo en contra del contrincante, en lugar de poner sobre la mesa los temas positivos para llegar al panismo. Yo creo que hay mucho nerviosismo y mucha desesperación.

¿Hay riesgo de que el gobernador meta las manos en la elección?

Bueno, pero si ya metió todas las manos, tiene meses adentro del proceso interno, tiene meses metido en campaña, en los medios de comunicación, de forma beligerante, amenazando a una servidora con que me va a meter a la cárcel, tiene semanas amenazando, él y su hermana Leticia Corral, amenazando a funcionarios del gobierno del estado que están mi proyecto, incluso, tenemos un número importante de panistas que fueron despedidos del gobierno del estado por apoyar a una servidora. Ya en la última parte de mi campaña estuvieron algunos que tienen una aspiración legítima de competir en las elecciones, los amenazaron de que no iban a poder competir en las elecciones, de que les iban a quitar sus candidaturas, un terrorismo psicológico por todos lados. El equipo de Madero estuvo repartiendo tablets a los panistas a cambio de su credencial para votar.

¿Qué se puede hacer ante una campaña tan negativa?

Hay varias denuncias, hay denuncias por violencia política de género contra Madero y contra Corral, que fueron admitidas por el Instituto Electoral, porque todavía no está tipificado en el código penal. Hay varias denuncias a derechos humanos, denuncias penales por violación al debido proceso, a la presunción de inocencia, ayer ante las instancias del CEN sobre este tema de las credenciales para votar, entonces hay denuncias por todos lados, porque no es justo.

Históricamente, estas luchas internas llevan el riesgo de debilitar al partido ¿al interior del PAN están conscientes de eso?

Duré cinco años aguantando las ofensas, humillaciones, trampas, falta de colaboración del gobierno del estado con una servidora, con el senador Gustavo Madero, en el 2018 logramos ganar la reelección prácticamente solas, sin ningún apoyo, siempre solos en el camino y me la aguanté, porque el bien superior era tener un partido fuerte, sólido y no dejar que ganara en el estado Morena. Pero ya fue demasiado, fueron cinco años, cuando se meten a dilapidar a tu persona, pues tenía que levantar la voz. El problema no solo es Morena, sino es también un gobierno autoritario, como es el de Javier Corral, que ha usado a las instituciones judiciales par a temas electorales.

¿Qué va a hacer Maru Campos si Madero gana la contienda este domingo?

No va a ganar, pero en el remoto caso, en la zeta, que ganara Gustavo Madero, nos sumaremos a la campaña al día siguiente.

¿Qué opinión tienes de Gustavo Madero?

La verdad es que quienes hemos estado con ellos, de frente, compitiendo, nos conocemos. Pregúntale a Ricardo Anaya, a Ernesto Cordero, a Maru Campos cómo les ha ido con Javier Corral y Gustavo Madero; Madero sabe manipular los padrones internos, sabe hacerlo de una forma muy negativa, que eso desgraciadamente no se ha terminado de decir porque se busca proteger al partido, pero son expertos en tropelías, en simulación y en hipocresías. El único logro de Madero es el Pacto por México, con Peña Nieto, y eso a cambio de qué.

¿Cuál es la apuesta de Maru Campos para el gobierno de Chihuahua?

La seguridad pública la reactivación económica y la salud. Creo que en el tema de la deuda si hay espacio para manejarla siempre y cuando tengas claridad cuál es la prioridad de tu gobierno y no estés dando disparos por todos lados. Tienes que ser muy asertivo con lo poco recurso con el que cuentas, tienes que multiplicar esfuerzos con sectores empresariales.

¿Lo que suceda este domingo va a ser fundamental para el PAN rumbo al 6 de junio, qué es lo que esperas de tu partido?

Hay que tener primero esta unidad dentro del partido, llamar al panismo de una forma humilde, con los brazos abiertos, con los que estuvieron y no estuvieron en el proyecto, y apostarle a una alianza ciudadana, porque más allá de partidos políticos habrá que llamar y sumar a muchos chihuahuenses de bien, hablarles de la esperanza, que creo que nos hace mucha falta en nuestro país, y hablarles de mensajes solidarios.

NO SOY PEÓN DE CORRAL

Por su parte, también en entrevista con La Silla Rota, Madero negó que fuera el candidato de Javier Corral, actual gobernador de Chihuahua.

Convocados por la dirigencia nacional y estatal de @AccionNacional nos reunimos Maru Campos y un servidor para reafirmar un compromiso por la unidad, la inclusión y la confianza en la Comisión Organizadora Electoral



Si yo gano, incluyo;

"Vamos a remontar una campaña para convencer de que es la mejor propuesta para ganar a Morena y la mejor propuesta para que no regresará Duarte. Mañana esto será demostrado".

¿Se ha dicho, por ejemplo, en lo local, que el gobernador Javier Corral ha estado cargando las tintas en contra -en particular- en una de las aspirantes que es tu adversaria dentro del PAN?

"Esto lo dicen porque hay una, hay varias, pero la que a ella (María Eugenia) le cargan, es la denuncia de la nómina secreta del exgobernador César Duarte, a través del secretario de Hacienda, Jaime Herrera, que ya confesó y salió al público a una rueda de prensa para confirmar y después salieron los recibos notariados en los tiempos de Duarte que se iban a entregar esos recursos".

¿No eres tú el candidato de Corral?

No. Yo espero ser el candidato de Corral y de mucha gente. No soy un alfil, el peón, ni el que tiene un proyecto cargado en ese sentido, soy una persona que está ganando a la buena convencer a todos los panistas.

Está de moda echarle la culpa a las redes sociales, que en las redes sociales no hay libertad de expresión, ¿tú como ves esto? En este contexto

"Es un dilema muy grueso lo que le paso a Trump. Muy tremendo, porque alguien que incita al odio, a la mentira, sea silenciado por un medio, una plataforma ha sido un shock, nos ha llevado a cuestionar hasta qué punto se está violentado la libertad de expresión o el mismo tema de las mismas mañaneras del presidente Andrés Manuel.

Creo que está mal plantado, él puede seguir haciendo todas las mañaneras, lo que le está diciendo el INE, a mi juicio, es que no debe ser transmitido las tres horas en línea a nivel nacional porque eso es lo que sería inequitativo para los otros partidos

"Que no se refiera a temas electorales y que no se transmitan, porque sí lo ha estado haciendo; yo presente una denuncia porque a mí me ha mencionado como en siete ocasiones y con atributos como ´agitador´, pues haciendo ´politiquería´ y eso a mucha gente le influye y genera una imagen que no es objetiva por lo menos sesga y yo no tengo la misma plataforma para defenderme".

¿Algún mensaje que quieras enviar, ya en las vísperas de la contienda interna?

"Lo que está de por medio es muy trascendente. Debemos reflexionar qué tipo de panismo queremos que gane. El panismo que yo estoy proponiendo es alguien que afilió a la mayoría de los panistas por la buena. Los que estamos queriendo que el combate a la corrupción continúe caiga quien caiga, los que queremos darle continuidad a este gobierno cercano a la gente comprometido con las causas sociales esa es la invitación y por eso vamos a ganar".

LA CONTIENDA

El proceso de elección de candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional (PAN) de este domingo 24 de enero se efectuaron en 61 centros de votación, mismos que se instalaron en 41 municipios del estado, donde podrán votar 8 mil 763 militantes.

Jesús Manuel Tarín Baca, presidente de la Comisión Organizadora Electoral del PAN, informó que en estos centros de votación participarán 183 funcionarios directivos de casilla, más los representantes de los candidatos María Eugenia Campos Galván y Gustavo Madero.

Explicó que las casillas se instalarán a partir de las 8:00 horas y empezarán sus funciones a las 9:00 horas.

La votación se desarrollará de las 9:00 a las 17:00 horas, para luego continuar con el cómputo de las boletas electorales, mismas que deberán ser remitidas a la sede de la Comisión Organizadora Electoral para en base a las actas de escrutinio declarar un vencedor.

Son 8 mil 763 militantes que podrán participar en el proceso interno, de acuerdo con el dato que arroja el listado nominal de militantes del PAN en el estado de Chihuahua.

Indicó que "en municipios como Chihuahua y Ciudad Juárez se tendrá que instalar más de un centro de votación debido al número de militantes que deberán acudir a votar, tomando en cuenta las indicaciones de salubridad".

Todos los funcionarios de casilla deberán ser revisados en su salud, deberán portar cubre bocas y careta, así mismo utilizar gel y estar continuamente sanitizando el centro de votación.

A los militantes se les solicitará cubre boca, uso de gel y respetar la sana distancia y las indicaciones que les darán los funcionarios electorales para hacer fluido el proceso.

También se contarán los votos de los militantes en el extranjero que dieron de alta su intención de participar en el proceso antes del 10 de enero del presente año.

LLAMAN A VOTAR

Personajes de la política dentro y fuera del PAN llamaron a elegir a "quien pueda derrotar a Morena".

Algunos de ellos fueron el expresidente Felipe Calderón y Jorge Castañeda.