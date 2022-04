Funcionarios atienden el llamado de AMLO a violentar la Ley en Sonora: politólogo

HERMOSILLO.- En repetidas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desafiado al Instituto Nacional Electoral (INE) en la promoción del proceso de revocación de mandato al que se someterá el próximo domingo 10 de abril. Por ello, no es de sorprender la marcha multitudinaria del pasado fin de semana en Hermosillo, que encabezaron altos funcionarios estatales y federales para promover el voto a favor.

TAMBIÉN LEE: EN MITIN, SALGADO MACEDONIO PROPONE A AMLO PARA REELECCIÓN EN 2024

En el contingente que se concentró en la capital sonorense marcharon al frente el gobernador Alfonso Durazo y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien mantiene una gira por todo el país en promoción de la continuidad de López Obrador. También los acompañaron diputados federales, locales y secretarios de distintas dependencias el mandatario morenista y exsecretario de Seguridad Pública del presidente de México.

(Foto: Especial)

Para Salvador Ávila Cortés, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca, los funcionarios sonorenses y federales siguieron la línea de Andrés Manuel López Obrador: desobedecer la veda electoral y promover su permanencia al frente del gobierno.

Además, señaló, contribuyen al mensaje de desprestigio que ha enviado López Obrador hacia las autoridades electorales, específicamente contra el INE.

"Tienes una estrategia de desprestigio continuo y constante hacia la autoridad electoral y un llamado público y notorio para desobedecer la normatividad vigente, se manda un mensaje muy claro y contundente: que se está cumpliendo con lo prometido, en segundo, que las autoridades electorales están en contra quienes prometieron lo que están cumpliendo y en tercero, que no importa violentar la Ley", explicó en entrevista a La Silla Rota.

Para Salvador Ávila, si el presidente de México no acata las indicaciones ni respeta a la autoridad electoral, tampoco lo harán sus funcionarios ni aliados como los gobernadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En la marcha del pasado sábado estuvieron presentes la mayoría de los miembros del gabinete como la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río; la secretaria de Turismo, Célida López Cárdenas; el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte, entre otros. También algunos alcaldes como el de Cajeme, Javier Lamarque Cano.

Incluso, algunos servidores públicos de bajo perfil denunciaron anónimamente a este medio que sus jefes directos les solicitaron que acudieran a marchar el pasado sábado; además, les están solicitando una lista de contactos de personas que invitarán a participar en el proceso de revocación de mandato del próximo domingo.

"Nos están pidiendo una lista de personas que vamos a invitar a que voten. Nos piden nombre, apellido, número de teléfono y sección, nos dieron unas hojas para llenar", contó de manera anónima una persona que labora en una dependencia del gobierno estatal.

Además, por medio de un correo electrónico, de la misma cuenta en la que el área de Comunicación Social del Gobierno de Sonora proporciona la información oficial, se hizo llegar un boletín con imágenes y la información de la marcha en la que participaron funcionarios y el mandatario sonorense.

EL DOMINGO SERÁ LA PRUEBA DE FUEGO DE AMLO Y MORENA

El doctor en Ciencia Política, Salvador Ávila, explicó que este 10 de abril será la "prueba de fuego" para Morena, ya que tendrán que demostrar su músculo electoral de cara a proceso de 2024, cuando se elegirá un nuevo titular del Ejecutivo federal.

Por ello, consideró que en Sonora y en todo el país habrá una fuerte movilización de todos los morenistas, especialmente funcionarios y gobernadores en cada estado, como lo sucedido el pasado fin de semana con la marcha en Hermosillo.

"Habrá una estrategia y una puesta en marcha de acciones y estrategia de movilización política llamada como acarreo, lo veremos en Sonora y en todo el país, ésta es una prueba para Sonora, deberá mostrar de qué está hecho, nos va a decir que tan capaz es de movilizarse en una elección en frío, donde no hay nada en juego, habrá movilización y acarreos, la prueba es esa, la capacidad de movilizarse", expuso.

Para Ávila Cortés, este proceso de revocación de mandato no debió de implementarse, ya que la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador es bastante alta y el resultado, lo más seguro, es que será favorable. Es decir, se gastarán recursos y personal, por algo innecesario. Sin embargo, para el partido en el poder y para el propio mandatario, será su forma de demostrar a la oposición la fuerza que tienen.

"No es necesario este proceso, no ha sido solicitado por los ciudadanos, no obedece a las circunstancias que obedece por sí mismo el proceso de revocación de mandato, los altos índices de popularidad del actual presidente nos deja muy claro que nadie quiere que se vaya, pero si será un ejercicio que va a mostrarle a los otros partidos de que tamaño es el poder del actual gobierno", manifestó.

MARCHA FUE EN FAVOR DE LA REFORMA ENERGÉTICA: DURAZO

Respecto a la marcha que lideró el gobernador sonorense, Alfonso Durazo, con las pancartas de Morena y las imágenes de Andrés Manuel López Obrador, justificó ante medios de comunicación que se trató de un espacio para defender la Reforma Energética que los legisladores votarán próximamente.

Y en el lugar, aprovechó para invitar a la ciudadanía a participar en el proceso de revocación de mandato y ejercer su derecho a votar.

"No voy a omitir que la marcha tuvo una gran trascendencia política, yo aproveché la oportunidad para invitar a la gente a que participen, no obstante, las limitaciones que nos han puesto a quienes tenemos intenciones de participar", declaró este martes en la presentación de un evento deportivo en Palacio de Gobierno.

Cabe recordar que uno de los principales impulsores de la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador es el propio hijo del gobernador, Alfonso Durazo Chávez, con la asociación civil "Que siga la democracia".





(djh)