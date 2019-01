"Fuimos a hacer tarea, nos cobijamos y pasó lo que pasó": menor de 13 años embarazada

REDACCIÓN 06/01/2019 01:27 p.m.

Una menor de 13 años resultó embarazada después de ir a la casa de su novio a hacer la tarea de ciencias, en Torreón.

"María" tiene 6 meses de embarazo y ese día fue su primera experiencia sexual. No se cuidaron porque no sabían.

"Lo conocí en el taller de Carpintería. Duré dos meses y medio y luego me metí con él. Fue un día que nos fuimos a hacer la tarea de ciencias a su casa, sus papás no estaban. Íbamos otra amiga y yo, pero a ella le hablaron y se tuvo que ir y nos quedamos solos, entonces nos cobijamos y pasó lo que pasó. No nos cuidamos porque no teníamos en mente hacerlo" dijo la menor.

Pasaron los días y su novio de 14 años se cambió de ciudad, por lo que ya no lo volvió a ver. Fue cuatro meses después que por dolores en el abdomen su mamá la llevó al médico y descubrió que estaba embarazada.

"Se fue y ya no anduvimos y pues yo no sabía que estaba embarazada. Pasaron cuatro meses y no me bajaba y mi mamá me llevó a hacerme un ultrasonido y salió que estaba embarazada, yo quería abortar, pero ya no se podía, después mi hermano habló conmigo y lo acepté, ahora estoy feliz porque mi familia me apoya", señaló.

La madre de "María" hace un llamado a los padres de familia de estar atentos de sus hijos y de hablar con ellos sobre la sexualidad, así como de los métodos anticonceptivos, ya que su hija solo fue a "hacer la tarea" y quedó embarazada.

"Mi esposo y yo no sabíamos si gritar, llorar, esto nos agarró desprevenidos, fue una sorpresa. Yo le dije que por qué lo había hecho, que de perdido nos hubiera dicho: '¡Quiero tener algo que ver! No tuvo la confianza, ahora tenemos que apoyarla, ya qué más hacemos", dijo la madre.

Con información de El Siglo de Torreón.

