"Fui obrero, mesero, mecánico": el último currículum de Mauricio García

A la redacción de La Silla Rota Guanajuato llegó el currículum de Mauricio García Flores, líder sindical del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) que fue asesinado el pasado 28 de junio y cuyo cadáver aparecio en la comunidad de 'El Chorro' del municipio de Guanajuato. Trabajador, dirigente sindical y panista con ambiciones que además fue 'milusos' en su juventud.

"Anterior a este trabajo estuve en puestos de obrero, repartidor, chofer, mesero, perforador de pozos, vendedor y mecánico, entre otros", se puede leer en el documento.

La depresión se apoderó de Mauricio tras el suicidio de su hijo. Inició un viaje al abismo. Empezó a consumir drogas y su adicción lo llevó a endeudarse con los proveedores. Eso le costó la vida.

Antes de eso, Mauricio presumía de una carrera profesional y política prometedora. Así lo explica en su currículum.

"Empecé como empleado de mostrador ascendiendo a los nueve meses a administrador por decisión del jefe de zona, más tarde me confirieron una farmacia. Al año de liderar esta sucursal obtuvimos el primer lugar en crecimiento a nivel cadena", escribió en su último currículum.

Con un puesto consolidado, Mauricio formó un sindicato

"En el 2014surge la inquietud entre los compañeros del ISSEG de conformar un sindicato libre, autónomo, auténtico, efectivo y representativo de la clase trabajadora. Un grupo de trabajadores depositaron en mí la confianza y responsabilidad de llevar a cabo esta encomienda. No fue fácil, pero con dedicación y perseverancia fue posible".

Licenciado en Derecho por la Universidad Continente Americano, construyó una carrera política dentro de las filas del Partido Acción Nacional.

"En el año 2000 me sentí atraído por el Partido Acción Nacional motivado por la derrota presidencial del partido opositor y los nuevos bríos de esperanza que Acción Nacional irradiaba por todo México, en ese entonces aun no contaba con la mayoría de edad como para poder afiliarme", dice en su currículum.

Su afinidad a la ideología panista creció y lo acompañó hasta ingresar en el partido. "En el 2006 me resurgió la inquietud después de que Acción Nacional ratificara por segunda ocasión la presidencia de no ser solo un espectador, sino un actor. Y fue así que por convicción propia, y sin conocer en ese momento a ningún panista, me dirigí a las antiguas instalaciones del comité y solicité información para ser miembro", cuenta en esta historia de vida escrita por él mismo.

No sin trabas procesales, en el 2010 Mauricio García se convirtió en miembro militante del PAN. Y Fue coordinador de la precandidatura de Ricardo Torres Origel.

En el 2017 presentó su solicitud y compitió en las elecciones internas del partido en Celaya para ser dirigente municipal del PAN. Se presentaba ante la militancia como un panista "libre y humanista".

En el 2017 compitió contra Rainnier Hernández por la dirigencia del PAN en Celaya.

"Soy un miembro de Acción Nacional, libre, humanista, decidido, incluyente, pragmático y consiente de que el partido en Celaya tiene muchas áreas de oportunidad por reforzar, sin descuidar las áreas de fortaleza ya ganadas."

"Nuestra principal meta será tener un comité abierto, verdaderamente incluyente, sensato, empático, congruente y lógico, pero sobre todo muy dinámico y productivo", concluye el currículum que Mauricio García presentó antes de ser candidato a la dirigencia del partido.

Desde abajo comenzó Mauricio, tragedias, malas decisiones y la desdicha llevaron su vida a un fatídico desenlace con apenas 35 años de edad.