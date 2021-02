Fueron a Cancún a dar una capacitación y ya no volvieron a Jalisco

"Todo es hermetismo: 'No los conozco', 'no lo sé'; los policías presionaron al mesero que atiende en la zona. Describió cómo iban vestidos e identifica que alrededor de las 4 o 5 ya no estaban en su mesa. La gente tiene miedo de hablar, no sé qué pasa ahí en esa zona, dicen 'no, no, desconozco'", manifestó el familiar de Juan Manuel.