Fue internado para una operación y les dicen que fallece de covid-19

"¡Estaba muy frío, muy helado!, y oí perfectamente cuando (la doctora) le dijo: ´¿Temperatura?´. ´No trae temperatura´ (contestó la enfermera). Entonces la doctora me empezó a hacer preguntas: ´¿Ha tenido dolor de cabeza?´. No. ´¿Ha tenido secreciones por nariz, boca?´. No. ´¿Diarrea?´. No, ni malestar de garganta ni dolor de cabeza ni fiebre, nunca había tenido", relató la mujer al medio local.