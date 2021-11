"Fredy fue corresponsal de guerra; murió al regresar a un supuesto estado de paz"

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Fredy López Arévalo y su familia llegaban a su casa, en San Cristóbal de Las Casas, el pasado 28 de octubre por la noche, luego de festejar el cumpleaños de su mamá. De pronto, un sujeto se le acercó por la espalda y le asestó un disparo en la cabeza a quien, por más de tres décadas, se dedicó al periodismo crítico.

Este jueves en esta ciudad capital de Chiapas, Óscar Takeshi López Moreno, uno de sus hijos, expuso que, a 13 días del crimen, no hay avances significativos de las investigaciones que efectúa la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Fredy López Arévalo fue corresponsal de guerra, y regresó a un estado de paz en el que supuestamente vivimos, pero si te matan a las afueras de tu casa cuando bajas una reja de aguacates, ¿en qué paz vivimos, en qué estado vivimos?", se cuestionó.

Acompañado de su hermano Fredy y de al menos 50 periodistas, lamentó que el gremio periodístico aún no se haya pronunciado de una forma más contundente, "estamos aquí porque matan a uno de ustedes; nos quitan un padre, un hermano, a un familiar pero, sobre todo, nos quitan la voz".

Para él, agregó, quienes están inmersos en ese gremio no han hecho lo que corresponde, cuando debería haber más voces que exijan justicia, "en el entierro de mi padre no estuvieron, eso me parte; sé que muchos faltaron por trabajo, lo entiendo, pero muchos por miedo; pero, ahora no sabemos quién será el siguiente, pensemos en eso... ¿Qué estamos haciendo como sociedad?"

Externó que él entendía la labor de su padre porque se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos, y muchas veces, agregó, no saben cómo defender a su familia de algunos ataques por la labor que realizan ante una injusticia.

"No guardemos un minuto de silencio en la memoria de mi padre... no les demos paz (en referencia a los autores materiales e intelectuales del homicidio)".

¿QUIÉNES FINANCIERON LA MUERTE DEL PERIODISTA?

Por su parte, José Adriano Anaya, periodista y director del diario Contrapoder, exigió a las autoridades agilizar las pesquisas y dar con el autor no solo material, sino con quienes financiaron el asesinato de Fredy López.

Lamentó que en los últimos tiempos se viva un clima hostil para quienes realizan a diario una labor periodística, pues dijo que, sin duda, viven el hostigamiento y la persecución.

En su oportunidad, Sergio Melgar Recinos, director del medio informativo Código Sur, aclaró que, además de la presencia del crimen organizado en tierras chiapanecas, hay una campaña desde la Federación de estigmatizar al gremio periodístico.

"Nos tachan de chayoteros, de fifís, de conservadores... Si desde la Presidencia se menosprecia el trabajo periodístico, cualquier hijo de vecino le quiere poner la mano encima a un periodista; (por eso) es tiempo de unirnos, y que el caso de Fredy no quede impune, así como lo que ocurre con el caso de Mario Gómez asesinado hace más de tres años, el cual tampoco avanza".

Durante un intercambio de opiniones entre columnistas, reporteros y fotógrafos, se acordó que el miércoles de la próxima semana comenzarán una serie de acciones para exigir justicia por este hecho, y que, de esta manera, la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.

En cuanto al asesinato de López Arévalo, originario de Yajalón, Chiapas, una de las versiones extraoficiales que han circulado es que un joven, en motocicleta, merodeó su vivienda desde al menos tres días antes del hecho; incluso, se presume que el sicario está identificado y que radicaría en una colonia de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con Artículo 19, de enero de 2018 a la fecha (durante el gobierno de AMLO), han sido asesinados en México alrededor de 49 periodistas.

esc