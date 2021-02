Fotoperiodista estadounidense fue plagiado en Córdoba

XALAP, Veracruz.-John Sevigny, un fotoperiodista estadounidense, señaló haber sido secuestrado en Córdoba, Veracruz el pasado 8 de enero junto con una amiga originaria de dicha ciudad, quien fue abusada sexualmente.

Además dejó entrever que pudieran haber participado elementos policiacos que trabajan para un cártel fuera de horario laboral.

En la página medium.com relató haber trabajado en el Salvador, Guatemala y en el sur de Veracruz, México.

“No fui secuestrado por mis fotografías, que yo sepa. Pero no estoy seguro. Mi trabajo se centra en las personas y su lucha por sobrevivir en un mundo cada vez más cruel”. Incluso señaló que el secuestro pudo ser “un caso de identidad errónea”, de ahí que no fue asesinado.

Comentó que su amiga le ofreció asilo en Córdoba de forma gratuita.

Mencionó que el día de su secuestro una docena de hombres armados “que miraban y actuaban sospechosamente como policías” entraron por las puertas delanteras y traseras.

“De hecho, fueron, como me confirmó más tarde un alto funcionario de la policía de Córdoba, agentes de policía de la ciudad y del estado que trabajaban fuera de horario para un cartel de la droga”.

Relató haber sido llevado a una casa de seguridad en donde fue golpeado junto con su amiga, quien también fue violada grupalmente.

De acuerdo con John Sevigny actualmente se encuentra en Estados Unidos luego de ser liberado y recibir la ayuda de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México.

“Mi amiga, ahora oculta lejos de Veracruz, no tiene Visa y no puede llegar a los Estados Unidos, y definitivamente no en la era de Trump”.

Luego de publicar su historia este 10 de febrero publicó en su Twitter: “Lo más cínico es que entre periodistas en México, ser secuestrado provoca envidia. Si supieron lo que es no la tendrían”.









