FOTOGALERÍA: Taxistas replican caos en ocho estados

En solidaridad con el Movimiento Nacional Taxista, este lunes cientos de taxistas protestaron en Morelia, León, Tuxtla Gutiérrez, Torreón, Monterrey, Colima y Veracruz, en rechazo a las plataformas digitales de transporte.

En Morelia, Michoacán, alrededor de mil vehículos de taxi y combis se concentraron en Periférico Paseo de la República, en las inmediaciones del Estadio Morelos, y se movilizaron hacia el Centro Histórico de la ciudad.

Los inconformes señalaron que los servicios como Uber y Cabify no pagan impuestos, no tienen licencias de servicio público y no garantizan la seguridad de los usuarios.

En León, Guanajuato, taxistas bloquearon durante varias horas un sentido del Bulevar Aeropuerto, el cual es acceso a la ciudad desde Silao.

"Queremos que se reglamente, que se regularicen, que se legalicen como deben de ser, queremos que les pongan placas, una mica, una identificación clara, pero que se dejen que ya cualquiera pueda ser chofer", comentó Agustín Gutiérrez, líder de un grupo de choferes.



En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, taxistas y choferes de combis marcharon desde la fuente Diana Cazadora hasta el centro de la ciudad.

Franklin Herrera Soriano, vicepresidente de la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas, dijo que aunque en la entidad aún no entra alguna de estas plataformas digitales, la movilización se dio en solidaridad con el movimiento nacional de taxistas.

El tema que se está tratando en este momento a nivel nacional es la regulación estricta, que se norme estrictamente las plataformas electrónicas que están invadiendo de una forma desmedida en todo el País el servicio de transporte urbano público

En Torreón, Coahuila se reportó que alrededor de 40 taxistas se sumaron a la protesta nacional en Periférico Raúl López Sánchez, frente al Edificio Coahuila.

En Monterrey, Nuevo León, taxistas protestaron afuera de Palacio de Gobierno, donde intentaron ingresar a la fuerza para pedir más concesiones y una tregua en los operativos de vigilancia y detención de taxistas sin regulación o 'taxis independientes' que trabajan en la periferia.

En la ciudad de Colima, aunque no interrumpieron el servicio, taxistas pintaron sus unidades en solidaridad con el movimiento nacional con frases como "Taxistas unidos, fuera plataformas" y "Fuera app".

En Veracruz, los taxistas tampoco protestaron en las calles, pero advirtieron que vigilarán para entregar a la Fiscalía General del Estado a los choferes de plataformas digitales, las cuales no están permitidas por la legislación local.

"Les pedimos que no se arriesguen, que no se expongan, porque los vamos a agarrar y vamos a ir judicialmente contra el carro que agarremos porque es ilegal", declaró Carlos Manuel Sosa Madrazo, presidente del Movimiento Nacional de Transporte Multimodal, en conferencia de prensa en Xalapa.

Con información de Reforma