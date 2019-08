Fiscalía no cita a Yunes Linares por caso Mixtla: SSP

Xalapa, Ver. - Luego de que Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad, fuera llamado a declarar como testigo por el crimen de la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, el funcionario recriminó que la Fiscalía no haga lo propio con el exgobernador Miguel Ángel Yunes.

El pasado viernes 16 de agosto, Gutiérrez Maldonado aseguró públicamente que el ex mandatario panista está implicado en el triple homicidio del pasado mes de abril en el que murió Maricela Vallejo, su esposo y su chofer.

Lo anterior, expuso el funcionario a raíz de que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, reveló que Primitivo Islas -presunto autor material del crimen de la exalcaldesa- había figurado en la nómina de Yunes Linares, y que incluso laboraba dentro de la secretaría particular.

Tras estas declaraciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) citó a declarar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en la ciudad de Orizaba, este 19 de agosto, en punto de las 18:00 horas.

Al respecto, Gutiérrez Maldonado, informó que no se apersonará al ministerio público y que su denuncia la hará llegar por escrito. Agregó que no dejará de solicitar que Miguel Ángel Yunes Linares sea citado a comparecer.

"Yo también fui fiscal y cuando hay un móvil político en el crimen pues tienes que investigar el entorno político de esta persona. Si esta persona que se suicidó estuviera viva, nos hubiera dicho quién lo mandó. Pero si estamos detectando que trabajó para Miguel Ángel Yunes, pues hay que traer a Miguel Ángel Yunes para que diga por qué lo contrató con antecedentes de homicidio", expuso.

Asimismo, criticó al Fiscal Jorge Winckler Ortiz por haberlo requerido. "El señor, fiscal de Yunes, sigue protegiendo a Yunes. Nosotros no le vamos a quitar el dedo del renglón, o lo cita el fiscal o buscamos que lo cite la federación (...) El reto no va a ser dar con los materiales, sino con los intelectuales (...) Ahí es donde no entiendo que se quiere coordinar con nosotros, pues que lo demuestre", concluyó.