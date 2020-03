Fiscalía encubre a Vera Carrizal, acusa saxofonista atacada con ácido

La saxofonista atacada con ácido, María Elena Ríos Ortiz, afirmó que el autor intelectual de su agresión, el exdiputado del PRI Juan Antonio Vera Carrizal, mantiene amenazas en su contra, en tanto, narró la complicada situación que ha vivido en el proceso de su recuperación.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, en El Heraldo Radio, Ríos Ortiz dijo que dicho personaje continúa revictimizándola ya que sigue prófugo y dando declaraciones a medios locales donde da detalles de su relación. Agregó que Vera Carrizal ha hecho públicos algunos mensajes personales.

"Las amenazas siguen como mensajes subliminales por medio de redes sociales. Esta persona me ha seguido revictimizando en medios locales y ha difundido mensajes personales", lanzó la saxofonista oaxaqueña.

Comentó que los ataques sucedieron luego de que su hermana Silvia difundiera en el estado la agresión que sufrió por parte del expriista.

María Elena Ríos Ortiz aceptó que tuvo una relación con el exdiputado en 2017, la cual decidió terminar ante el al acoso y hostigamiento que el hombre ejercía en su contra.

"¿Porque tuve una relación, eso justifica lo que me hizo?" cuestionó.

La saxofonista señaló a Sergio y Lupita que la Fiscalía de Oaxaca podría estar encubriendo a Vera Carrizal, pues indicó que el ataque fue el 9 de septiembre del 2019, los autores materiales ya se encuentran aprehendidos, pero no se ha dado con el exdiputado.

"Nos sentimos burladas, nos dicen "estamos trabajando" (...) Nos han hecho sentir que deberíamos estar agradecidas por hacer nada", acusó la víctima.

María Elena comentó que está recuperándose, pero los médicos le han dejado claro que su rostro no volverá a ser igual.

"Sólo me he visto una vez en el espejo y sé que no voy a quedar a igual", manifestó.

Sin embargo, afirmó que se mantiene optimista ante la esperanza de poder volver a tocar el saxofón.





(Luis Ramos)