Fiscalía de Yucatán apelará liberación de implicados en asesinato de José Eduardo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán presentará un recurso de apelación, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tras la resolución de no vinculación de los cuatro imputados, relacionados con el deceso del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echeverría (JERE), quien habría sido detenido, golpeado, abusado sexualmente y asesinado por elementos de la Policía de Mérida.

La fiscalía estatal aseguró que proseguirá con la indagatoria hasta el esclarecimiento de los hechos y hará válido el recurso de apelación sobre este resultado, con base en los plazos establecidos en el Código Penal.

El Juez Primero de Control resolvió la situación legal de los implicados, inicialmente imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada.

La dependencia acreditó debidamente los argumentos para la vinculación, tras la aportación de datos y elementos de prueba necesarios para vincular a proceso a los cuatro imputados, aseguró a través de un comunicado.

La denuncia de lo ocurrido fue interpuesta ante esta dependencia el pasado 24 de julio por el joven, quien días después perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas, a consecuencia de un síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo, tal como dictaminó un perito del Servicio Médico Forense de la FGE.

Este jueves 12 de agosto, María Ravelo Echevarría, madre del joven, se reunió con el gobernador yucateco Mauricio Vila Dosal. Tras el encuentro señaló que confía en que se hará justicia.

"Me siento más tranquila después de hablar con el gobernador (Mauricio Vila), yo lo imaginaba diferente. Me voy a quedar a la audiencia mañana. Me siento más segura de la justicia, todavía no confirmo si iré con el presidente (Andrés Manuel López Obrador)", comentó.

La muerte de "El Güero", como era conocido el joven veracruzano detenido el pasado 21 de julio en el Centro Histórico de Mérida, Yucatán, ocurrió en "extrañas circunstancias", tras revelarse la existencia de una serie de videos del caso, según publicó La Silla Rota.

La mañana del jueves 21 de julio José Eduardo Ravelo Echeverría caminaba por el Parque San Juan, en el centro histórico de Mérida, Yucatán, mientras se dirigía a una entrevista de trabajo. "El Güero" se había mudado a esa ciudad por su fama de ser la más segura del país.

Mientras caminaba, un grupo de Policías Municipales le cerraron el paso argumentando que "se veía sospechoso". Por la fuerza lo subieron a la parte de atrás de una patrulla, en donde uno por uno, habrían abusado sexualmente del joven mientras lo golpeaban.