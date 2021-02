Fiscalía de Veracruz y federación discrepan en cifras de alto impacto

Xalapa, Ver. – En plena afrenta política en Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la federación discreparon en cifras sobre crímenes de alto impacto referentes al mes de diciembre de 2018. De acuerdo con información oficial de ambas dependencias, hay variaciones de hasta un 850 por ciento en delitos como feminicidio, homicidio doloso, secuestro y extorsión.

Lo anterior, tras realizar una comparativa entre un informe local que el titular de la procuraduría jarocha, Jorge Winckler Ortiz, rindió ante medios de comunicación y el informe de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

De acuerdo con la FGE, entre el 01 y el 31 de diciembre de 2018 se recibieron 119 denuncias por homicidio doloso, 19 por feminicidio, 38 por secuestro y 17 por extorsión; en tanto, el SNSP da cuenta de únicamente 69 homicidios dolosos, dos feminicidios, siete secuestros y 16 casos de extorsión.

Jorge Winckler, quien ha sido relacionado con el Partido Acción Nacional (PAN) y fue abogado particular del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ha sostenido que sus cifras son las reales y que solo ha habido un retraso en la captura de datos que a su vez sus subordinados canalizan a la plataforma del gobierno federal.

En tanto, el gobierno morenista, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, ha citado en informes la numeraria del SNSP para así sostener que hubo una reducción en delitos de alto impacto en el mes de diciembre. Esta discrepancia en cifras y en discursos políticos refleja el distanciamiento entre los titulares de la procuraduría veracruzana y el ejecutivo estatal.

No obstante, para el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ni las cifras de la Fiscalía ni las del SNSP tendrían una solidez para la Federación. “Yo lo que he estado esperando es que se dé la coordinación necesaria entre las autoridades de procuración de justicia, de impartición y la seguridad ciudadana. Debe de haber una coincidencia no solo en las cifras sino en las acciones”, dijo en entrevista con LA SILLA ROTA.

Según con la metodología del SNSP, “Las cifras de incidencia delictiva se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en las Agencias del Ministerio Público y reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de las cifras”. Es decir, con información que rinde la Fiscalía.

El pasado 28 de enero, Jorge Winckler reconoció que existe una discrepancia entre las cifras que él ha dado ante medios y las que ha reportado al SNSP. El funcionario justificó la tardanza, al decir que el nuevo gobierno federal ha hecho más tardado el proceso de captura de datos. “Hay un retraso, pero poco a poco se va a ir regularizando. Se presenta este problema en todas las Fiscalías de México”, dijo.

Por su parte, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) retomó al SNSP en un comunicado del 23 de enero, donde destacó que la incidencia delictiva en Veracruz reflejó una disminución del 37.7 por ciento, al pasar de cuatro mil 427 incidentes en diciembre de 2017, a dos mil 775 en diciembre de 2018.

“Los delitos de “alto impacto” se redujeron en diciembre de 2018, en comparación con el mismo mes de 2017, cuando se registraron 152 homicidios dolosos; en tanto que en diciembre de 2018 la cifra se redujo a 69, es decir, pasó a 54.6 por ciento”.

“Asimismo, en diciembre de 2017 se registraron 35 casos de extorsión y en diciembre de 2018, 16, disminuyendo en 54.2 por ciento; mientras que en diciembre de 2017 se registraron 11 secuestros y en diciembre de 2018, siete. En el mismo periodo se registraron ocho feminicidios y en diciembre de 2018, dos”.

En el comunicado, la dependencia estatal resalta que “el estudio elaborado por el SESNP es una herramienta de medición que toma en cuenta la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE), con respecto a los delitos registrados a partir de denuncias ciudadanas, siendo el mejor instrumento del que se dispone actualmente para evaluar los delitos que se cometen en la entidad”.

Esta variación de cifras, se da en medio de una rivalidad institucional encabezada por el titular del ejecutivo y el Fiscal General, quienes se han acusado entre sí de no preservar la seguridad en la entidad y no procurar la justicia con detenciones a secuestradores y feminicidas.

Lo anterior fue criticado por la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, quienes mediante un comunicado publicado el 09 de enero pidieron al gobierno estatal de Cuitláhuac García y al fiscal Jorge Winckler dejar atrás sus diferencias y atender el incremento de los feminicidios y de las desapariciones de mujeres.

“Se suma a la recurrente omisión gubernamental, los diferendos políticos que sostienen el ejecutivo estatal con el fiscal general, situación que solo perjudica a las mujeres y a la población veracruzana porque a la falta de atención ahora se suma la omisión deliberada de ambas instituciones, que las convierte en cómplices por omisión de esta escalada de violencia”, se lee en el comunicado.

