Fiscalía de NL pide paciencia en captura de barristas

MONTERREY, Nuevo León (La Silla Rota).- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León pidió paciencia para aprehender a los responsables de la riña en que salió lesionado un seguidor del equipo Tigres de la UANL y asegura que tienen identificados a cinco de los barristas mientras otros ocho están en ese proceso de identificación.

El Fiscal General Gustavo Adolfo Guerrero pidió paciencia a la ciudadanía por la tardanza de las aprehensiones, pues los responsables se esconden, va la policía y luego ya no están.

"Se esconden, están en un lugar, luego vamos, y ya no están ahí. Nada más les pido paciencia, estamos haciendo todo lo posible para concluir esto en una forma de éxito".

"Son situaciones que no pueden ser de la noche a la mañana, los que participaron también ellos se están evadiendo, no obstante que nosotros hemos hecho todos los esfuerzos no hemos podido concretarlo", dijo.

El Fiscal espera que en los próximos días puedan realizar las primeras detenciones.

Por otra parte, Rodolfo Manuel Palomo Gámez, el joven aficionado que resultó lesionado de gravedad permanece estable y la sedación se le ha retirado paulatinamente y presenta un leve movimiento del lado izquierdo del cuerpo, informó el subdirector de atención Hospitalaria del Hospital Universitario, Marco Hernández Guedea.

El pulmón y el cerebro son los órganos más dañados y ha transcurrido poco tiempo para determinar si habrá secuelas, explicó el doctor.

Palomo Gámez fue atacado por seguidores de los Rayados de Monterrey el domingo pasado en la avenida Aztlán al norte de Monterrey, un par de horas antes del clásico entre Rayados y Tigres.

Porristas de ambos equipos escenificaron una riña en plena vía pública y el grupo animador de Rayados embistió sin consecuencias a los seguidores felinos con un auto, que ya fue localizado y asegurado por la autoridad en el municipio de García.

En la gresca participaron más de 30 integrantes de ambas barras, pero la Fiscalía tiene identificados a cinco y en proceso de identificación a ocho más, aunque no ha dado a conocer nombres.





