Fiscalía de NL insiste en teoría de suicidio en caso Yolanda

MONTERREY.- El vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, informó este miércoles que se fortalece la teoría del suicidio en el caso de Yolanda, tras encontrarse dos frascos de insecticidas junto al cuerpo, además de que las indagatorias indican que estuvo en un estado depresivo, de ideas suicidas, de comunicaciones que hizo a personas allegadas a ella, donde dio información de la intención de dar un giro a su vida.

"Se ha solidificado consolidado la línea de investigación orientada a un suicidio, conforme avanza investigación análisis de pruebas periciales se debilita la teoría de feminicidio", agregó Orozco.

También se encontró un recipiente cilíndrico con la palabra peligro, que contiene sulfuro de aluminio, un insecticida o fumigante, además de otro frasco con las letras Control 24E, insecticida de uso en viviendas y agricultura.

Asimismo, se localizó un vaso de unicel con la leyenda escrita a mano: "te amo negrito, ya me voy, te voy a extrañar, márcame guapo" y agrega un número telefónico. Aquí se hacen los análisis para saber si ella lo escribió de su puño y sujetó el vaso con sus manos.

A su vez, Griselda Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, informó que se hacen las gestiones legales correspondientes para investigar el teléfono de Yolanda, saber de sus llamadas y contenidos, pero esperan la aprobación de un juez.

Sin embargo, no se ha descartado ninguna otra línea de investigación y ahora se analizan los contenidos de los recipientes, además de que las pruebas de autopsia deberán indicar si en realidad Yolanda ingirió algunas sustancias tóxicas, señaló el Vicefiscal Orozco.

Para ello, se acudirá también a especialistas nacionales y extranjeros para determinar a ciencia cierta lo que realmente causó la muerte de Yolanda.

No se encontraron casquillos, armas o cualquier otro instrumento para agredir, no se robaron pertenencias, se localizaron íntegras. El cadáver no presenta indicio de lesiones o tortura en el cuerpo, pero está en proceso el dictamen de autopsia, se analiza también la necesidad de especialistas de otros partes para colaborar en la determinación de la causa de muerte", reiteró Orozco.

(Luis Ramos)