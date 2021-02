Fiscalía cremó cuerpo de Mariana sin consultar a su madre + VIDEO

TUXTLA GUTIÉRREZ.- La Fiscalía General del Estado (FGE) incineró el cadáver de Mariana Sánchez Dávalos, doctora de 24 años de edad asesinada el pasado 28 de enero en la comunidad indígena de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas, sin el consentimiento de nadie, confirmó su madre María de Lourdes Dávalos.

Durante una conferencia de prensa celebrada en esta ciudad capital, en donde la acompañaron sus abogados, explicó que "a mí nadie me preguntó si la iban a cremar, nadie me consultó, yo no firmé nada, no ordené nada para que la cremaran".

Debido a que llegó tarde a la velación de su hija, debido a que ella estaba en Saltillo, Coahuila, por cuestiones de trabajo, resaltó: "Vi que había mucha prisa en sacar el ataúd; incluso me sorprendió que la carrosa ya estaba antes que yo, ¡¿cómo es posible eso?! Porque la metieron directo al horno".

AVANCES LEGALES DEL CASO

Por su parte, Carlos Hugo Tondopó Hernández, abogado del caso, aclaró que, si alguna instancia como la misma FGE, incurrió en anomalías, procederán conforme a la ley.

No obstante, manifestó que no pueden ofrecer muchos detalles porque violarían el debido proceso, lo que en un futuro sería contraproducente para quienes buscan justicia, como lo hace María de Lourdes Dávalos.

De acuerdo con él, hoy por la noche la Fiscalía de Homicidios les brindará la carpeta de investigación, aunque por el momento se hacen las indagaciones necesarias en la localidad de Nueva Palestina, en donde es complicado porque en esos sitios se rigen por usos y costumbres.

Ante la insistencia de los medios de comunicación presentes sobre si ya está o están identificados los agresores y si Mariana presentó una denuncia ante el MP, respondió: "Ese tema lo queremos reservar por el sigilo de las investigaciones, sin embargo, puedo decirles que se tienen nombres, apellidos, ubicaciones (de posibles responsables)... no queremos ´chivos expiatorios´".

En estos momentos, dijo que están en la búsqueda de datos de prueba, desde los mensajes del teléfono celular de Mariana, entre otros detalles como los documentos de denuncia e incluso de solicitudes para permuta que habría enviado a instancias como la Secretaría de Salud (SS), a la misma Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) para la que estudiaba, entre otros.

De nueva cuenta, María Dávalos cuestionó el por qué de alguna manera las autoridades universitarias y de salud otorgan los mejores lugares a pasantes que hacen su servicio social, "porque con a mi hija no le quedó de otra, la mandaron hasta allá, y nos sorprendió que, en sitios como Tuxtla, ya no había chance, ni en municipios cercanos, cuando la convocatoria era muy reciente".

Aunque externó que no quiere venganza, la mamá aseguró que sí anhela que se sepa la verdad y que el o los responsables de este feminicidio sean juzgados por la autoridad competente.

Lo que sí es claro, aseveró, es que un compañero médico la acosaba demasiado desde que Mariana pisó Ocosingo, y llegaba borracho, por las noches, al lugar donde descansaba con la intención de abusar sexualmente de ella. "La jefa de la clínica de ese lugar no la apoyaba, mi hija, la última vez que llamó, me habló desesperada, que no le hacían caso", remató.

Apenas ayer, el rector de la Unach, Carlos Faustino Natarén Nandayapa, advirtió, en un documento de 3 hojas, que Mariana nunca les presentó un documento de petición de cambio de jurisdicción sanitaria ante el acoso sexual que sufría.

Entre otros detalles, las autoridades de procuración de justicia ya entrevistaron a varios testigos en Nueva Palestina, por lo que al final de cuentas, la situación avanza de manera favorable.

"Desde que Mariana denuncia ante la autoridad administrativa un acoso, un tocamiento, desde ese momento la autoridad sanitaria debió dar aviso al MP, tomar todas las medidas necesarias para quitarla de ese lugar, y si no lo hicieron, hay responsabilidad, y por ende habrá consecuencias legales", determinó Carlos Tondopó, quien en todo momento advirtió que quieren cuidar el debido proceso para no contaminarlo.

ESTUDIANTES DE MEDICINA ENTREGAN PLIEGO PETITORIO A SS

Horas antes de esta rueda de prensa, estudiantes no solo de la Facultad de Medicina de la Unach, sino de otras instituciones educativas privadas, marcharon hacia la SS para entregar un pliego petitorio con al menos una docena de demandas, entre éstas que se haga justicia en el caso de Mariana.

Como parte de las solicitudes, los jóvenes exigirán que las autoridades reconsideren las clínicas a donde los mandan para hacer su servicio social, pues hay al menos 40 en donde no están seguros, e incluso mencionaron los nombres de algunos municipios como: San Juan Chamula, Chilón y San Andrés Larráizar.

Además, exigieron la destitución de varios funcionarios y funcionarias, entre éstos el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 6, de la subdirectora en Enseñanza en Salud y de la directora de la Facultad de Medicina de la Unach.





Asimismo, que a ellos los prioricen para la aplicación de las vacunas antiCovid-19, pues en la mayoría de los casos hacen las funciones de médicos de base, por lo que prácticamente están en línea de riesgo.

De hecho, los inconformes lanzaron un ultimátum: la autoridad tendrá 48 horas para responderles sus peticiones, pues de lo contrario acudirán ante otras instancias e, inclusive, efectuarán otras acciones.