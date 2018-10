Fiscalía Anticorrupción va contra exalcaldes de NL

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 31/10/2018 05:45 p.m.

Monterrey, N. L- Ediles que terminaron su administración son investigados por la Fiscalía Anticorrupción a los que se les buscará iniciar un proceso penal por presuntas irregularidades.

El Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, quien rechazó citar nombres dijo que se habían manejado con cautela y cuidado por el fuero que tenían algunos funcionarios públicos.

"Hubo reformas constitucionales donde se les quitaba el fuero a algunos funcionarios, pero esos funcionarios fueron elegidos bajo el término de una ley que les pudiera amparar", explicó en un evento en la Facultad Libre de Derecho.

"A partir del día de ahora, que ya hubo cambio de Administraciones municipales, podremos tener algunas solicitudes de impugnaciones a algunos ex funcionarios que ya después será de conocimiento público qué estamos realizando. No prometemos hacer un show mediático, prometemos resultados, no es imputar por imputar", añadió.

Los asistentes al evento le interrogaron al funcionario sobre el exsubprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, y su libro "Cómo Nos Arreglamos" a lo que comentó:

"Ventilar en una publicación asuntos que estuvieron bajo tu competencia, está violando el principio de presunción de inocencia", puntualizó y añadió que sigue la investigación al exgobernador Rodrigo Medina, aunque considera que su persecución fue un objetivo de campaña de la actual administración estatal.

