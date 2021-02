Fiscal no está invitado a reunión de seguridad con AMLO: Cuitláhuac

Emiliano Zapata, Veracruz (La Silla Rota).- Cuitláhuac García Jimenez, gobernador de Veracruz, confirmó que el Fiscal Jorge Winckler no será invitado a la reunión de seguridad con el presidente de la República, Andres Manuel López Obrador del próximo 22 de abril. Esta decisión, dijo, lleva el visto bueno del Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

Lo anterior, dijo García Jimenez debido a que desconfían del actuar del procurador y exabogado de Miguel Ángel Yunes Linares, a quien señaló de proteger a fiscales regionales ligados a detenciones sin éxito y de alterar cifras de delitos como secuestros y feminicidios. “Es un mentiroso y lo sostengo”, dijo García Jiménez.

Apenas este 15 de abril, Jorge Winckler Ortiz informó en rueda de prensa que el gobernador le solicitó de manera formal no presentarse a la junta de seguridad comandada por AMLO y que se celebrará en el puerto de Veracruz. Por ello, el procurador dijo no se presentaría para evitar pasar el ridículo.

Esta versión fue confirmada por Cuitláhuac García. “Sí, yo soy el que coordina la mesa de construcción de paz estatal y la Fiscalía es un invitado. Algunas veces podrá asistir, otras veces no. Esto se consultó con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Para no entretenerlo tanto de sus funciones decidimos esta vez no convocarlo”.

Aunque el mandatario dijo que no pueden actuar bajo lineamientos de sospechas, expuso que ante la mesa nacional -incluido el presidente- expondrá “dudas” sobre la actuación de Jorge Winckler que, dijo, pone en riesgo la estrategia de seguridad y permite que los delincuentes estén libres.

“Sus Fiscales regionales, sobre todo en el sur, actuaron de manera sospechosa cuando hicimos (SSP) algunas detenciones y cómo a él le solicitamos que los llamara a cuentas, les pidiera informes claros no lo hizo así y entonces creemos que también fue él quien está relacionado con eventos”, abundó el ejecutivo.

Winckler contesta

El Fiscal General del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz aseguró que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, le pidió no acudir a la reunión de seguridad que tendrá la Mesa para la Construcción por la Paz con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Winckler dijo que el lunes 22 de abril el mandatario nacional encabezará la reunión en el puerto de Veracruz, pero no lo han convocado hasta el momento.

“Quien convoca es el gobernador y él me dijo que yo no estuviera presente en estas reuniones, esta semana, ni el día lunes. Yo, si el presidente me invita, obviamente asistiré, si no me invitan pues ya no quisiera pasar el ridículo que viví en Coatzacoalcos”.

El 21 de febrero de este 2019, durante la reunión de seguridad realizada en la base de la Secretaría de Marina en Coatzacoalcos, autoridades locales le negaron el paso al fiscal, porque no estaba en la lista de invitados.

“Me dijo el gobernador que no estábamos convocados a las reuniones de seguridad, ni hoy lunes, ni mañana martes, ni mañana miércoles, probablemente el jueves no sesione; ni tampoco el 22, que es lunes, tampoco estaba invitado a la Mesa Central que seguramente estarán acompañando al presidente de la República en el Puerto de Veracruz”.

Desde el inicio del sexenio de García Jiménez existe una disputa entre los integrantes de su administración, diputados y militantes de Morena con el personal de la Fiscalía del Estado.

El origen es que los morenistas consideran a Winckler Ortiz como un aliado del exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, por lo que intentaron sacarlo del cargo aplicándole un juicio político en el Congreso local que no procedió debido a que la mayoría de legisladores de Morena, PT y PES, nunca pudieron coincidir en la votación.

Desde entonces, tanto el gobierno del Estado como la Fiscalía mantiene una disputa.

Desde Fiscalía se alteran cifras de secuestros y feminicidios: Cuitláhuac

García Jiménez advirtió que desde la FGE se han alterado cifras de feminicidios y secuestros, toda vez que esa instancia es la que tipifica estos delitos, mismos que no sostiene a la hora de las investigaciones.

“Por ejemplo, eleva el número de secuestro, y luego no acredita cuales finalmente fueron privación ilegal de la libertad y ante eso el Sistema Nacional de Seguridad Pública informa otros datos y aquí en la SSP tenemos otros datos.

En el caso de los feminicidios, en Veracruz todo delito que termina en un homicidio de mujer tiene que catalogarse como feminicidio para que después se tipifique correctamente. Ese trabajo le corresponde a la FGE y no terminan las investigaciones. Lo grave es que no nos permite a nosotros tomar políticas públicas para prevenir esa situación”, expuso en entrevista a medios.

Estas presuntas acciones de Jorge Winckler, Cuitláhuac García, insistió en que serán expuestas ante la mesa con representantes del gobierno federal. “El Fiscal es un mentiroso, no sé si ustedes le creen. Que a ustedes les diga lo que él quiera, pero en la mesa no nos va a poder mentir. Nosotros también tenemos nuestros datos. Y lo que dije lo sostengo”.





