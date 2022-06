Fiscal de Chiapas me prometió investigar; hoy me ignora: madre de desaparecido

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Hace un mes, el fiscal general de Chiapas, Olaf Gómez Hernández, prometió -de viva voz- que investigaría la desaparición de " Martínez, que el delito no quedaría impune y que invertirían todo el tiempo y esfuerzo hasta dar con su paradero.

A casi dos meses de no saber nada de él y de esa promesa que le hiciera el funcionario, Maribey Martínez, madre del joven profesionista originario de Comitán de Domínguez, lamenta que todo sea al revés: ya no la atienden.

Oswaldo, de 23 años de edad, desapareció el pasado 5 de abril, por la tarde; de hecho, el último rastro que se tiene de él es que caminaba a la altura de la unidad habitacional Fovissste, de aquella localidad de la región fronteriza chiapaneca, misma que se ha convertido en un "foco rojo" de desapariciones y ejecuciones.

En entrevista con La Silla Rota, Maribey advierte que el jueves pasado acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde la hicieron esperar al menos tres horas para ser atendida, para que solo le dijeran que "siguen investigando, que no se preocupe".

Asegura que la desesperación y la incertidumbre es cada vez mayor, sobre todo porque escuchó que hay como mil 200 desaparecidos; "eso lo oí en el rato que estuve en esa dependencia, pero creo que son muchos más, y tengo miedo de que el caso de mi hijo lo archiven".

EL DATO OFICIAL Y LA CRUDA REALIDAD

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en México se contabilizan más de 100 mil desaparecidos; aunque Chiapas no aparece entre los 10 primeros lugares de las entidades con más registros al respecto, en poco tiempo se podría colocar ante los constantes reportes de desapariciones, es decir casi a diario.

Apenas este mismo jueves, la FGE presumió que localizó, durante del 1 al 31 de mayo, a 109 personas con reporte de desaparecidas, entre menores de edad, jóvenes y adultos; asimismo, advirtió que, al momento de su localización, todas estaban en buenas condiciones de salud, aunque de todos modos se les brindó atención médica, psicológica y hasta asesoría jurídica.

Pese a este panorama, Maribey acepta que ya comenzó a perder la confianza en esa instancia, debido a que, advierte, está sabedora de que cuenta con todos los elementos para indagar más y no lo hace.

Una prueba de que podrían aligerar las pesquisas, dice, es que esa instancia posee con las grabaciones de las cámaras del C4 y C5 que existen en Comitán, además de otras grabaciones de negocios o viviendas particulares que pueden abonar al hallazgo de Oswaldo.

LOS MATA LA TRISTEZA

"Nos está matando la tristeza; mi padre, el abuelito de mi hijito, de mi tesoro, se murió hace 15 días de tristeza, de buscarlo, esto nos está acabando, no tiene idea cuánto", confiesa la mamá, a quien en cada momento se le hace un nudo en la garganta.

A finales de abril, ella, familiares y amigos viajaron a Tuxtla Gutiérrez, donde efectuaron una protesta pacífica a las afueras del Palacio de Gobierno; de ahí, Maribey se entrevistó personalmente con el fiscal general, Olaf Gómez, quien le prometió avances, pero no ocurrió nada, o casi nada.

De hecho, durante más de 30 días se ha mantenido callada para evitar entorpecer el proceso judicial, pero, ella misma acepta que no se puede quedar quieta porque, de lo contrario, el caso de su hijo quedaría "enterrado".

"No tenemos ni una sola pista, no hay nada, voy a la Fiscalía y no me atienden; nos hemos movido, y al principio nos quisieron extorsionar, hasta pagamos 15 mil pesos, pero nos engañaron", recuerda la madre, quien ha abandonado su empleo, enfocado en enfermería, para dedicarse de lleno a la búsqueda de Oswaldo.

Para ella, desde un principio hubo "trabas" con el acceso a la justicia, pues cuando acudió a la Fiscalía de Distrito en Comitán, le negaron elevar la denuncia a carpeta de investigación, lo que se logró hasta el 18 de abril, pero en Tuxtla Gutiérrez. "No sé qué esperan, porque no fue un peso lo que se me perdió, es mi hijo", asevera.

Maribey sabe que la lucha será aún más complicada, sobre todo porque ha intentado convencer a otras familias de la región, que también tienen desaparecidos o desaparecidas, a que formen una especie de red, pero no quieren porque tienen miedo.

En esa parte me siento sola, y no puedo ir sola, porque la situación por narcotráfico está complicada; los grupos criminales están con todo













