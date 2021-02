Firman convenio para garantizar la seguridad en Puebla

“El gobernador no puede sustraerse a la realidad que en esta materia se vive en la zona metropolitana, me he comprometido hasta el fondo, de manera total, y este reto lo asumen las alcaldesas y los alcaldes, nos la vamos a jugar en este reto para devolverle a la sociedad su seguridad, para ser felices, así de simple pero así de complejo… no les vamos a fallar nos vamos a morir en la raya para devolverles la seguridad”, sentenció Barbosa Huerta.