Filtran audios del gobernador de Veracruz por el caso Winckler; no violó la ley, dice

Yo no violo la ley al explicar cuáles son los mecanismos, cuáles son las instancias que existen en caso de juicio político. Yo no tengo temor de que me graben porque yo no violo la ley, sin embargo, sí hay que señalar que hay quienes sí fueron grabados en actos violatorios de la ley, como fue Marcos Even, Fiscal Anticorrupción, negociando con los exduartistas la liberación pronta, a cambio de pagos con la supuesta devolución de bienes”.