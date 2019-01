Filtran audios del gobernador de Veracruz por el caso Winckler; no violó la ley, dice

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/ CORRESPONSAL 23/01/2019 09:58 p.m.

Veracruz, Ver. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acelera la elección de magistrados del Tribunal Superior del Estado ante el proceso de juicio político en contra del Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, según audios filtrados este miércoles.

García Jiménez dijo desconocer los audios, aunque le fueron proporcionados, pero recalcó que en todo caso "yo no violo la ley, yo explico lo que está en la Constitución y en las leyes. No hay ninguna violación de la ley", además de precisar que no busca acelerar el proceso de designación de magistrados para favorecer la destitución del fiscal estatal, sino para completar la integración de ese órgano judicial.

En audios que fueron entregados a La Silla Rota se escucha la voz atribuida al mandatario veracruzano en la que describe esa acción como parte de las dos alternativas que tienen para destituir a Winckler, cuyo periodo acaba en el 2025.

La otra parte importante aquí es que todavía existe también el mecanismo de juicio político, nada más que ese mecanismo de juicio político, ese procedimiento, inicia en el Congreso y termina en el Tribunal, o sea, si la mayoría de diputados decide proceder el juicio político contra el Fiscal tiene que ser destituido, quien determina si tienen razón los diputados o no, es una Sala del Tribunal que se llama Sala Constitucional ¿Qué temor tenemos? que el actual presidente del Tribunal, radique en esa sala a Magistrados que pudieran estar favoreciendo la posición del fiscal".

La destitución de Winckler, la promesa de Cuitláhuac

Agrega: "¿Qué temor tenemos? De que el actual presidente del Tribunal, radique en esa Sala a magistrados que pudieran estar favoreciendo la posición de ellos, del Fiscal. Entonces, tenemos que ser cautos. Los diputados tienen que ser cautos".

¿Qué estamos haciendo? aceleramos la elección de Magistrados para que existan mayores opiniones al interior del Tribunal sobre el proceder o el futuro proceder de la Sala Constitucional. También, ustedes ya sabrán que un servidor convocó atentamente a que se inscribieran los Magistrados, los aspirantes a Magistrados".

El 10 de diciembre del 2018, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez convocó de manera abierta a la elección de magistrados en una conferencia de prensa, junto al presidente de la actual legislatura, el diputado Manuel Pozos Castro.

Según un reportaje publicado en la Silla Rota por el periodista Miguel de León Carmona, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña ha declarado que decidir la procedencia del juicio político, en caso de ser aprobado por la legislatura, les llevaría al menos un año resolverlo.

Para la destitución del Fiscal requieren la aprobación de las dos terceras partes de los 33 magistrados que deberían conformar la sala, sin embargo, por ahora sólo hay 19 debido a que los otros 11 acaban de jubilarse porque cumplieron más de 70 años.

NO COMETÍ NINGUNA ILEGALIDAD

En entrevista para La Silla Rota, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez aseguró desconocer los audios, sin embargo, afirmó no tener temor de que lo graben en lo que consideró una simple explicación del proceso para destituir al Fiscal General.

El mandatario aseguró que la ley lo faculta para elegir a los magistrados y siempre ha explicado cuáles son sus atribuciones de manera pública.

Yo no violo la ley al explicar cuáles son los mecanismos, cuáles son las instancias que existen en caso de juicio político. Yo no tengo temor de que me graben porque yo no violo la ley, sin embargo, sí hay que señalar que hay quienes sí fueron grabados en actos violatorios de la ley, como fue Marcos Even, Fiscal Anticorrupción, negociando con los exduartistas la liberación pronta, a cambio de pagos con la supuesta devolución de bienes".

El gobernador aclaró que no ha escuchado los audios, pero dijo que él sólo explica lo que está plasmado en la Constitución de Veracruz, en la Ley Orgánica del Congreso y lo que está en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

No hay ninguna violación de la ley explicándolo, y si me grabaron explicándolo no hay ningún problema, desconozco los audios (...) que sea la sociedad quien juzgue a Jorge Winckler, yo no, y lo he dicho otras veces, mientras sea él el Fiscal, yo tendré institucionalmente que atender. De hecho, lo veo muy seguido, porque aquí en el Palacio tenemos la mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz donde asisten representantes de las Fuerzas Federales, de la PGR, ahora Fiscalía General de la República, el Fiscal General del Estado y el secretario de Gobierno".

Referente al temor de que Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior favorezca a Winckler, si llegan a esa instancia, el gobernador mencionó que se abstiene de reunirse con él, desde que salieron a la luz unos audios en los que involucran al titular en supuestos acuerdos con exduartistas.

Como no se ha aclarado, pues hasta la fecha me abstengo, pero no hay más. También el presidente del Tribunal, pues es el presidente del tercer poder a nivel estatal y estoy intercambiando con él, vía epistolar, lo que está ahorita por definirse que es lo de los magistrados, pero es algo que está, yo no lo puse, no lo decidí, es algo que la administración pasada dejó y nosotros vamos a nombrar".

El Ejecutivo veracruzano aclaró que acelerar el proceso no corresponde a un acto ilegal, sino que el Poder Judicial está trunco, porque de 33 magistrados requieren 11 en este momento, y hay un rezago por resolver casos.

Ante eso, recordó que la convocatoria de los aspirantes es pública por primera vez en la historia, para que sea transparente y no exista nada "tras bambalinas".

